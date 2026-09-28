El Gobierno de Mendoza puso en marcha un nuevo reglamento para ordenar el funcionamiento de todos los jardines maternales privados de la provincia. A través del decreto N° 2.040, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, se establecieron normas claras de seguridad, higiene y enseñanza para cuidar a los niños más chicos.
Nuevas reglas para los jardines maternales privados: cuáles son los requisitos para poder funcionar
El Gobierno provincial reglamentó la ley para los jardines de 0 a 3 años. Habrá un registro oficial y darán 6 meses para que se pongan al día
La medida deja en manos de la Dirección General de Escuelas (DGE) el control y la supervisión de estos espacios, que formalmente se denominan Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI). La idea principal del proyecto es darles más tranquilidad a los padres, garantizar un buen trato a los bebés y nivelar la calidad de los servicios en toda la provincia.
Registro obligatorio y un cartel a la vista en la entrada
A partir de esta norma, se crea el Registro Único de Jardines Maternales Privados. Todos los establecimientos deberán inscribirse antes de abrir sus puertas. Para los jardines que ya están trabajando, la provincia fijó un plazo de 6 meses para que hagan los trámites y presenten la documentación.
Para quedar habilitados, deberán presentar seguros de responsabilidad civil, cobertura de emergencias médicas, plan de evacuación, desinfección al día y certificados de aptitud psicológica de directivos y maestros. Además, cuando reciban la autorización, tendrán que poner un cartel obligatorio en el frente del edificio con el nombre del jardín y el número de habilitación oficial (CUE) para que los padres sepan que el lugar está en regla.
Cursos para el personal de sala y un sistema digital
En la parte educativa, cada jardín deberá presentar su plan de trabajo coordinado con la DGE. Un cambio importante es que aquellos empleados de sala que no tengan título docente de Nivel Inicial deberán hacer obligatoriamente un curso virtual sobre cuidado y desarrollo infantil para chicos de 0 a 3 años.
Por último, las instituciones tendrán que cargar los datos de sus alumnos y del personal en una plataforma digital del Gobierno. Si un jardín no cumple con los controles o ignora las observaciones, puede perder la habilitación y ser clausurado. Desde la provincia remarcaron que el hecho de estar autorizado no le da derecho al jardín a reclamar subsidios del Estado.
En pocas palabras
- Nuevas reglas: el Gobierno de Mendoza reglamentó los jardines maternales privados con normas de seguridad, higiene y enseñanza.
- Habilitación: se crea un registro obligatorio y los establecimientos tendrán seis meses para cumplir con requisitos y obtener la habilitación oficial.
- Control: la Dirección General de Escuelas (DGE) supervisará estos Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) y podrá clausurarlos si no cumplen.