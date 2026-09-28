Nuevas reglas para los jardines maternales privados: cuáles son los requisitos para poder funcionar

Para quedar habilitados, deberán presentar seguros de responsabilidad civil, cobertura de emergencias médicas, plan de evacuación, desinfección al día y certificados de aptitud psicológica de directivos y maestros. Además, cuando reciban la autorización, tendrán que poner un cartel obligatorio en el frente del edificio con el nombre del jardín y el número de habilitación oficial (CUE) para que los padres sepan que el lugar está en regla.

La DGE realizará inspecciones periódicas para verificar los planes de evacuación, fumigación y medidas de higiene en los edificios.

Cursos para el personal de sala y un sistema digital

En la parte educativa, cada jardín deberá presentar su plan de trabajo coordinado con la DGE. Un cambio importante es que aquellos empleados de sala que no tengan título docente de Nivel Inicial deberán hacer obligatoriamente un curso virtual sobre cuidado y desarrollo infantil para chicos de 0 a 3 años.

Los empleados que no tengan título docente deberán realizar un curso virtual obligatorio sobre desarrollo y cuidado infantil.

Por último, las instituciones tendrán que cargar los datos de sus alumnos y del personal en una plataforma digital del Gobierno. Si un jardín no cumple con los controles o ignora las observaciones, puede perder la habilitación y ser clausurado. Desde la provincia remarcaron que el hecho de estar autorizado no le da derecho al jardín a reclamar subsidios del Estado.