Detuvieron en Mendoza a empresaria mexicana vinculada con lavado de dinero

Ana Carmen fue detenida tras las órdenes de aprehensión vigentes libradas en México desde 2020 por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención de la empresaria mexicana se produjo en el Aeropuerto Internacional de El Plumerillo. Foto: Diario UNO

¿Quién es Ana Carmen Sosa Cravioto y por qué se la detuvo en Mendoza?

Ana Carmen y su hermana Adriana Sosa Cravioto habrían formado parte de la red financiera articulada en torno a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

La Fiscalía General de la República ubica a Ana Carmen como socia o accionista en empresas vinculadas con la familia, como la Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo (firma donde figura también su tío Damián Sosa Castelán), presuntamente empleadas para el desvío y triangulación de recursos.

Tras su captura y presentación ante los tribunales federales de Mendoza, la defensa de la empresaria mexicana solicitó prisión domiciliaria. El juzgado concedió la medida cautelar sujeta a un esquema de monitoreo electrónico y vigilancia regular mientras concluye el juicio de extradición tramitado a solicitud del gobierno mexicano.

Ana Carmen tiene 35 años y reside en la provincia desde 2025. Declaró que se dedica a proyectos vinculados con la exportación de vino hacia México y a actividades artísticas ligadas a la danza.

La concesión del arresto domiciliario generó discrepancias con la representación diplomática de México en Argentina, que manifestó su postura crítica frente a la flexibilización de la detención preventiva en el proceso de extradición.

Gerardo Sosa Castelán, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

¿En qué consiste el caso Sosa Castelán?

El padre de Ana Carmen es Gerardo Sosa Castelán, quien ejerció control político y económico sobre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) durante más de cuatro décadas.

Gerardo Sosa Castelán es acusado por presuntamente encabezar una organización que habría drenado fondos de la UAEH mediante empresas fantasma y prestanombres. El principal móvil para la presunta triangulación fue mediante Contabilidad del Siglo XXI, una sociedad sin activos ni personal que, según la Fiscalía, movilizó recursos hacia cuentas de la familia.