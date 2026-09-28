Detuvieron en Mendoza a empresaria mexicana vinculada con lavado de dinero

Ana Carmen Sosa Cravioto es una empresaria mexicana e hija de Gerardo Sosa Castelán, quien fue diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México y posteriormente presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y desde 2019 está en la mira de la justicia, acusado de liderar una estructura delictiva que habría lavado dinero perteneciente a la casa de estudios..
La ciudadana mexicana fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli en El Plumerillo cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Chile.
La detención, se produjo el 27 de agosto por la Policía de Seguridad Aeropuerto (PSA) e Interpol a partir de una circular roja activa, pero recién en las últimas horas se viralizó la noticia a nivel mundial.
Ana Carmen fue detenida tras las órdenes de aprehensión vigentes libradas en México desde 2020 por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Quién es Ana Carmen Sosa Cravioto y por qué se la detuvo en Mendoza?
Ana Carmen y su hermana Adriana Sosa Cravioto habrían formado parte de la red financiera articulada en torno a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
La Fiscalía General de la República ubica a Ana Carmen como socia o accionista en empresas vinculadas con la familia, como la Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo (firma donde figura también su tío Damián Sosa Castelán), presuntamente empleadas para el desvío y triangulación de recursos.
Tras su captura y presentación ante los tribunales federales de Mendoza, la defensa de la empresaria mexicana solicitó prisión domiciliaria. El juzgado concedió la medida cautelar sujeta a un esquema de monitoreo electrónico y vigilancia regular mientras concluye el juicio de extradición tramitado a solicitud del gobierno mexicano.
Ana Carmen tiene 35 años y reside en la provincia desde 2025. Declaró que se dedica a proyectos vinculados con la exportación de vino hacia México y a actividades artísticas ligadas a la danza.
La concesión del arresto domiciliario generó discrepancias con la representación diplomática de México en Argentina, que manifestó su postura crítica frente a la flexibilización de la detención preventiva en el proceso de extradición.
¿En qué consiste el caso Sosa Castelán?
El padre de Ana Carmen es Gerardo Sosa Castelán, quien ejerció control político y económico sobre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) durante más de cuatro décadas.
Gerardo Sosa Castelán es acusado por presuntamente encabezar una organización que habría drenado fondos de la UAEH mediante empresas fantasma y prestanombres. El principal móvil para la presunta triangulación fue mediante Contabilidad del Siglo XXI, una sociedad sin activos ni personal que, según la Fiscalía, movilizó recursos hacia cuentas de la familia.
En pocas palabras
- Detienen hija de ex líder: capturaron a Ana Carmen Sosa Cravioto en el Aeropuerto de Mendoza.
- Vinculación y delitos: buscada por delincuencia organizada y operaciones ilícitas en México desde 2020.
- Proceso judicial: concedida prisión domiciliaria en Mendoza a la espera de extradición a México.