Intervino Interpol en la intensa búsqueda del biólogo argentino desaparecido en Europa

desaparecido argentino La publicación en redes por el pedido de paradero del biólogo argentino desaparecido en Francia.

Sin rastros del argentino desaparecido: tenía un pasaje de avión rumbo a Barcelona

Lo más llamativo de esta fecha es que el joven tenía todo listo para subirse a un avión con destino a Barcelona apenas un día después, el 19 de enero, viaje que aparentemente nunca llegó a realizar. Desde entonces, su rastro se desvaneció por completo en la costa francesa, justo en la previa de su traslado a España.

Ante la falta de noticias y la parálisis de sus cuentas y comunicaciones, la denuncia escaló rápidamente a nivel diplomático y judicial. Actualmente, el caso cuenta con el apoyo de INTERPOL y se han desplegado operativos de búsqueda activa no solo en Francia, sino también en España e Irlanda, siguiendo posibles pistas sobre su paradero, según consigna Noticias Argentinas.

debandi Juan Ignacio Debandi Álvarez, de 36 años, desapareció en Francia y su familia pide ayuda. Foto: gentileza

La familia mantiene una guardia permanente para recibir cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo. Para quienes puedan aportar información valiosa sobre dónde está Juan Ignacio Debandi, han habilitado el número de teléfono +54 9 11 5652 4380 y el correo electrónico [email protected], con la esperanza de que alguien en Europa o Argentina pueda dar la clave para resolver el misterio.