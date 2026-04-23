La angustia crece día a día para una familia argentina que no sabe nada de Juan Ignacio Debandi Álvarez (36) desde hace ya tres meses. Es que el joven, un biólogo que se había instalado en el Europa para perfeccionarse y darle un impulso a su carrera académica, está desaparecido sin dejar rastros en el sur de Francia, activando una búsqueda internacional que hoy tiene en vilo a las autoridades de varios países. Incluso intervino INTERPOL.
Intervino Interpol en la intensa búsqueda del biólogo argentino desaparecido en Europa
El biólogo argentino desaparecido en Francia se comunicó por última vez el 11 de enero. Tenía un vuelo a Barcelona, pero nunca viajó
El último contacto directo que tuvo su familia con él fue el 11 de enero, cuando realizaron una videollamada que transcurrió con total normalidad, sin que nada hiciera sospechar que esa sería la última vez que escucharían su voz. A partir de ese momento, el silencio fue total, pero los datos tecnológicos aportaron un detalle que suma todavía más incertidumbre al caso.
Según pudieron reconstruir los familiares a través del seguimiento de sus dispositivos electrónicos, el celular y otros equipos de Juan Ignacio Debandi dejaron de emitir cualquier tipo de señal el 18 de enero en la ciudad de Marsella.
Sin rastros del argentino desaparecido: tenía un pasaje de avión rumbo a Barcelona
Lo más llamativo de esta fecha es que el joven tenía todo listo para subirse a un avión con destino a Barcelona apenas un día después, el 19 de enero, viaje que aparentemente nunca llegó a realizar. Desde entonces, su rastro se desvaneció por completo en la costa francesa, justo en la previa de su traslado a España.
Ante la falta de noticias y la parálisis de sus cuentas y comunicaciones, la denuncia escaló rápidamente a nivel diplomático y judicial. Actualmente, el caso cuenta con el apoyo de INTERPOL y se han desplegado operativos de búsqueda activa no solo en Francia, sino también en España e Irlanda, siguiendo posibles pistas sobre su paradero, según consigna Noticias Argentinas.
La familia mantiene una guardia permanente para recibir cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo. Para quienes puedan aportar información valiosa sobre dónde está Juan Ignacio Debandi, han habilitado el número de teléfono +54 9 11 5652 4380 y el correo electrónico [email protected], con la esperanza de que alguien en Europa o Argentina pueda dar la clave para resolver el misterio.