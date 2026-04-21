La necropsia definió cómo murió el profesor brasileño que acudió a un cita y estuvo desaparecido varias horas

danilo neves muerte Danilo Neves fue encontrado muerto tras estar algunas horas desaparecido.

La causa de muerte

Un amigo del profesor extranjero radicó una denuncia por averiguación de paradero ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17 luego de entablar contacto por última vez el martes 14, momento en el que había concurrido a un departamento de Avenida de Mayo 748, donde mantuvo una cita romántica con una persona que conoció por una aplicación.

Personal de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intervino en el caso junto al consulado de Brasil en la Capital Federal y determinó que Danilo Neves Pereira sufrió un desmayo por supuesto consumo de cocaína, por lo que fue trasladado al nosocomio en el que estaba registrado como NN y donde terminó muriendo.

danilo neves muerte 3 El docente murió antes de defender su tesis.

Según determinó una autopsia que realizaron los especialistas forenses, el profesor Danilo Neves murió por un cuadro de descompensación psicotrópica.

El profesor enseñó durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, antes de mudarse a la Argentina, vivió en Río de Janeiro, ciudad en la que cursaba un doctorado en lingüística aplicada y debía defender su tesis en las próximas semanas. Pero la muerte le impidió hacerlo.