Nació en Brasil. Daba clases universitarias en Buenos Aires. Fue a una cita en pleno corazón de esa ciudad. Quedó desaparecido. Horas después fue encontrado muerto. Ahora, la autopsia reveló qué fue lo que le sucedió.
La necropsia definió cómo murió el profesor brasileño que acudió a un cita y estuvo desaparecido varias horas
El profesor universitario de nacionalidad brasileña se encontraba desaparecido pero fue encontrado muerto misteriosamente
El misterioso caso tuvo como protagonista a un profesor universitario de nacionalidad brasileña que se encontraba desaparecido desde el martes pasado en el barrio porteño de Monserrat, cuando supuestamente acudió a una cita romántica.
Fuentes policiales informaron en forma oficial que Danilo Neves Pereira, de 35 años, terminó muriendo durante la madrugada del 15 de abril pasado tras ingresar al Hospital Ramos Mejía.
La causa de muerte
Un amigo del profesor extranjero radicó una denuncia por averiguación de paradero ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17 luego de entablar contacto por última vez el martes 14, momento en el que había concurrido a un departamento de Avenida de Mayo 748, donde mantuvo una cita romántica con una persona que conoció por una aplicación.
Personal de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intervino en el caso junto al consulado de Brasil en la Capital Federal y determinó que Danilo Neves Pereira sufrió un desmayo por supuesto consumo de cocaína, por lo que fue trasladado al nosocomio en el que estaba registrado como NN y donde terminó muriendo.
Según determinó una autopsia que realizaron los especialistas forenses, el profesor Danilo Neves murió por un cuadro de descompensación psicotrópica.
El profesor enseñó durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, antes de mudarse a la Argentina, vivió en Río de Janeiro, ciudad en la que cursaba un doctorado en lingüística aplicada y debía defender su tesis en las próximas semanas. Pero la muerte le impidió hacerlo.