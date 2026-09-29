Alfredo Cornejo autorizó tramitar contrataciones a cuenta del Presupuesto 2027, en la previa del envío del proyecto a la Legislatura. La medida busca garantizar que la provincia pueda contar con bienes y servicios desde el 1 de enero.
Alfredo Cornejo se adelantó al Presupuesto 2027 y ya habilitó gastos con tope para el próximo año
El decreto permite tramitar contrataciones antes de que se apruebe la ley de Presupuesto 2027 para asegurar el funcionamiento del Estado desde el 1 de enero
El decreto Nº 1929 se conoce un día antes de que el ministro de Hacienda Víctor Fayad presente en el proyecto de la pauta de recursos y gastos para el próximo año.
La autorización no implica que cada organismo pueda disponer libremente del presupuesto que tendrá en 2027. Para las erogaciones corrientes y de capital, tanto las financiadas con Rentas Generales como aquellas que tienen recursos afectados, el decreto establece una afectación preventiva de hasta el 20% acumulativo por trimestre.
Habilitación del gasto de 2027, pero con tope
El esquema previsto contempla un 20% en enero, otro 20% en abril, otro en julio y el último en octubre, tomando como referencia el crédito presupuestario habilitado.
Esto permite que las distintas áreas puedan avanzar con las contrataciones que necesitan para el funcionamiento del Estado, bajo control de Hacienda.
La medida establece que cada repartición deberá presentar una planificación de cómo prevé distribuir sus gastos durante el año. Y será el equipo de Fayad el encargado de evaluar esos pedidos de acuerdo con la recaudación estimada.
La Vendimia, exceptuado del tope
Entre las excepciones al esquema general del tope del 20% están las contrataciones vinculadas con la Fiesta Nacional de la Vendimia, cuyos gastos podrán afectar hasta el 80% del presupuesto habilitado.
También tienen un tratamiento particular los intereses y distintos conceptos vinculados con la deuda provincial, que podrán disponer de hasta el 80% del crédito habilitado en enero y luego no tendrán cuotificación mensual.
Y respecto de determinadas partidas de recursos afectados correspondientes a programas de la Unidad de Financiamiento Internacional y de la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos.
Obras nuevas, congeladas
La autorización permite adelantar trámites y contrataciones para servicios esenciales del Estado, pero, hasta que se apruebe el Presupuesto 2027, no podrán imputarse preventivamente obras públicas nuevas.
Además, las imputaciones que se hagan ahora tendrán carácter provisorio. Quedarán definitivas cuando exista el crédito correspondiente aprobado en la nueva ley de Presupuesto.
En pocas palabras
- Adelanto de gastos: el gobernador Alfredo Cornejo autorizó contrataciones para 2027 antes de aprobarse el Presupuesto.
- Tope trimestral: las erogaciones corrientes y de capital tendrán una afectación preventiva de hasta el 20% acumulativo por trimestre.
- Excepciones clave: la Fiesta Nacional de la Vendimia y la deuda provincial tienen topes de afectación mayores al 20%.