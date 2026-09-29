Alfredo Cornejo se adelantó al Presupuesto 2027 y ya habilitó gastos con tope para el próximo año

Alfredo Cornejo autorizó tramitar contrataciones a cuenta del Presupuesto 2027. Este miércoles se presentará el proyecto en la Legislatura.

Habilitación del gasto de 2027, pero con tope

El esquema previsto contempla un 20% en enero, otro 20% en abril, otro en julio y el último en octubre, tomando como referencia el crédito presupuestario habilitado.

Esto permite que las distintas áreas puedan avanzar con las contrataciones que necesitan para el funcionamiento del Estado, bajo control de Hacienda.

La medida establece que cada repartición deberá presentar una planificación de cómo prevé distribuir sus gastos durante el año. Y será el equipo de Fayad el encargado de evaluar esos pedidos de acuerdo con la recaudación estimada.

La Vendimia, exceptuado del tope

Entre las excepciones al esquema general del tope del 20% están las contrataciones vinculadas con la Fiesta Nacional de la Vendimia, cuyos gastos podrán afectar hasta el 80% del presupuesto habilitado.

También tienen un tratamiento particular los intereses y distintos conceptos vinculados con la deuda provincial, que podrán disponer de hasta el 80% del crédito habilitado en enero y luego no tendrán cuotificación mensual.

Y respecto de determinadas partidas de recursos afectados correspondientes a programas de la Unidad de Financiamiento Internacional y de la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos.

Obras nuevas, congeladas

La autorización permite adelantar trámites y contrataciones para servicios esenciales del Estado, pero, hasta que se apruebe el Presupuesto 2027, no podrán imputarse preventivamente obras públicas nuevas.

Además, las imputaciones que se hagan ahora tendrán carácter provisorio. Quedarán definitivas cuando exista el crédito correspondiente aprobado en la nueva ley de Presupuesto.