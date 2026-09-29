El gobierno nacional aceptó la excusación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para intervenir en una contratación destinada a suministrar nafta y gasoil a vehículos, embarcaciones y aeronaves oficiales. La medida responde a su rol como director de YPF, empresa que se presentó como oferente en el trámite.
Diego Santilli quedó apartado de una licitación de combustibles por su vínculo con YPF
El jefe de Gabinete solicitó su excusación al participar la petrolera YPF como oferente en una contratación oficial. Federico Sturzenegger asumirá sus funciones
La decisión se formalizó mediante el Decreto 1122/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. La norma establece de forma taxativa que el funcionario no podrá intervenir en ninguna instancia ni resolución vinculada con el procedimiento de selección N° 999-0002-LPU26.
La licitación se tramita bajo la modalidad de Acuerdo Marco Abierto con segunda etapa competitiva. El objetivo central es seleccionar proveedores para la provisión de combustibles a granel durante un período de dos años, con la opción de extender el vínculo por un año adicional.
Conflicto de intereses por el rol de Diego Santilli en YPF
El propio texto del decreto señala que Diego Santilli solicitó ser apartado del proceso para resguardar las normas de ética pública. Al desempeñarse en el directorio de la petrolera estatal YPF, su participación podía vulnerar la transparencia necesaria en este tipo de contrataciones.
En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostiene que la intervención del jefe de Gabinete podía generar sospechas de parcialidad o incompatibilidad. Por ese motivo, consideró indispensable apartarlo "por razones de decoro, delicadeza y estricta transparencia institucional".
El encuadre legal de la resolución se sostuvo en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la Ley de Ética de la Función Pública y el Código de Ética de la Función Pública. Todas estas normativas buscan evitar el cruce de intereses entre la función estatal y las firmas privadas o mixtas.
La situación se relaciona con las amplias facultades que posee el jefe de Gabinete en los procedimientos realizados como Acuerdo Marco. Entre sus atribuciones figuraban la aprobación del trámite y la adjudicación final a la empresa de YPF o a cualquiera de sus competidoras.
Federico Sturzenegger asumirá la revisión de la licitación de YPF
Para garantizar el curso normal de la licitación sin afectar los plazos estipulados, el presidente Javier Milei dispuso trasladar la competencia al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien quedará a cargo de todas las firmas del expediente.
El decreto fue firmado el lunes 28 de septiembre y entró en vigencia ese mismo día, alcanzando la publicación en el Boletín Oficial este martes 29. De esta manera, el trámite administrativo continúa su marcha habitual sin frenar el abastecimiento operativo del Estado.
La norma formalizada no resuelve la adjudicación de la licitación ni determina qué petrolera resultará elegida. El objetivo exclusivo de la disposición es apartar a Diego Santilli del análisis mientras YPF compita a la par del resto de los actores del mercado energético.
En pocas palabras
- Apartamiento: Diego Santilli fue apartado de una licitación de combustibles por su rol en YPF.
- Decreto oficial: la decisión se formalizó mediante el Decreto 1122/2026 publicado en el Boletín Oficial.
- Reemplazo: Federico Sturzenegger asumirá las funciones para garantizar la continuidad del proceso.