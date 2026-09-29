Diego Santilli quedó apartado de una licitación de combustibles por su vínculo con YPF

Diego Santilli, el jefe de Gabinete de Javier Milei.

Conflicto de intereses por el rol de Diego Santilli en YPF

El propio texto del decreto señala que Diego Santilli solicitó ser apartado del proceso para resguardar las normas de ética pública. Al desempeñarse en el directorio de la petrolera estatal YPF, su participación podía vulnerar la transparencia necesaria en este tipo de contrataciones.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostiene que la intervención del jefe de Gabinete podía generar sospechas de parcialidad o incompatibilidad. Por ese motivo, consideró indispensable apartarlo "por razones de decoro, delicadeza y estricta transparencia institucional".

El encuadre legal de la resolución se sostuvo en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la Ley de Ética de la Función Pública y el Código de Ética de la Función Pública. Todas estas normativas buscan evitar el cruce de intereses entre la función estatal y las firmas privadas o mixtas.

La situación se relaciona con las amplias facultades que posee el jefe de Gabinete en los procedimientos realizados como Acuerdo Marco. Entre sus atribuciones figuraban la aprobación del trámite y la adjudicación final a la empresa de YPF o a cualquiera de sus competidoras.

Federico Sturzenegger asumirá la revisión de la licitación de YPF

Para garantizar el curso normal de la licitación sin afectar los plazos estipulados, el presidente Javier Milei dispuso trasladar la competencia al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien quedará a cargo de todas las firmas del expediente.

El decreto fue firmado el lunes 28 de septiembre y entró en vigencia ese mismo día, alcanzando la publicación en el Boletín Oficial este martes 29. De esta manera, el trámite administrativo continúa su marcha habitual sin frenar el abastecimiento operativo del Estado.

La norma formalizada no resuelve la adjudicación de la licitación ni determina qué petrolera resultará elegida. El objetivo exclusivo de la disposición es apartar a Diego Santilli del análisis mientras YPF compita a la par del resto de los actores del mercado energético.