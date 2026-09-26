Cornejo viaja a Francia con Milei pero antes hubo diálogo por la agenda parlamentaria

La reunión que mantuvo este viernes Alfredo Cornejo con Diego Santilli, y los Menem: Lule y Martín. Prensa Alfredo Cornejo

Presupuesto y PASO sobre la mesa

Según fuentes de Casa de Gobierno, Cornejo y Santilli -con la participación de Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados- repasaron la agenda de trabajo entre Nación y Mendoza y el Presupuesto 2027. En el intercambio también apareció la cuestión electoral, aunque desde el entorno del gobernador mendocino señalaron que la discusión sobre las PASO existió, pero no hubo definiciones concretas.

La eliminación de las primarias es uno de los puntos que más trabajo le está dando al oficialismo. El proyecto permanece trabado en el Senado y la Casa Rosada analiza alternativas frente a la falta de los votos necesarios para avanzar con su propuesta original. Entre ellas aparece la posibilidad de suspender las PASO únicamente para las elecciones nacionales de 2027.

En Mendoza, Cornejo ya marcó una diferencia con el planteo nacional y es que las primarias provinciales continuarán en 2027, según anticipó públicamente el gobernador. La discusión que ahora intenta destrabar la Nación es la correspondiente a las elecciones nacionales.

Cornejo en un fin de semana de negociaciones y el viaje a París

El encuentro con Santilli se produjo horas antes del viaje de Cornejo a Francia, donde participará de la Argentina Week junto a Milei y otros gobernadores. La delegación provincial formará parte de la agenda oficial que el Gobierno nacional llevará a París para promover oportunidades de inversión y mantener reuniones con empresarios y representantes internacionales.

La presencia de los gobernadores también tiene una dimensión política doméstica. La Casa Rosada busca mostrar una representación federal en el viaje mientras, en paralelo, Santilli negocia con esos mismos mandatarios los apoyos que necesita para avanzar con sus proyectos en el Congreso.

El oficialismo está buscando aliados para los próximos proyectos que se vienen en el Congreso y para dar aval al Presupuesto 2027.

Por eso, la reunión con Cornejo se inscribe en una negociación que excede al Presupuesto. El oficialismo necesita construir acuerdos con las provincias para avanzar con su agenda legislativa y los gobernadores, a su vez, buscan que esas conversaciones contemplen sus propias prioridades.

En ese escenario, el viaje a Francia y las reuniones en Casa Rosada forman parte de dos caras de una misma relación entre Nación y provincias: mientras Milei busca exhibir respaldo federal en el exterior, Santilli intenta asegurarse acompañamiento político para los proyectos que el Gobierno quiere llevar al Congreso.