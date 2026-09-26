El Gobierno de Javier Milei empezó a acelerar las conversaciones con los gobernadores para conseguir respaldo a los proyectos que pretende aprobar en el Congreso en los próximos meses. En ese esquema, el gobernador Alfredo Cornejo se reunió este viernes con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en Casa Rosada, antes de viajar a Francia junto al Presidente y otros mandatarios provinciales.
Cornejo viaja a Francia con Milei pero antes hubo diálogo por la agenda parlamentaria
Mientras prepara las valijas que lo llevará a París, Alfredo Cornejo se reunió con Diego Santilli y Martín Menem. El oficialismo busca aliados en el Congreso
Milei junto a la comitiva de gobernadoras estarán en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para participar de la segunda edición de la Argentina Week, un encuentro que reunirá a los funcionarios con ejecutivos de compañías internacionales para promover inversiones en el país.
La reunión de Cornejo con Santilli se produjo en medio de una ronda de contactos de Santilli con gobernadores aliados y dialoguistas. El objetivo de la Casa Rosada es acercar posiciones sobre el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que incluye el proyecto para eliminar las PASO nacionales. También forman parte de las conversaciones otros asuntos de la agenda parlamentaria oficialista, entre ellos el proyecto sobre Malvinas y las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central.
Presupuesto y PASO sobre la mesa
Según fuentes de Casa de Gobierno, Cornejo y Santilli -con la participación de Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados- repasaron la agenda de trabajo entre Nación y Mendoza y el Presupuesto 2027. En el intercambio también apareció la cuestión electoral, aunque desde el entorno del gobernador mendocino señalaron que la discusión sobre las PASO existió, pero no hubo definiciones concretas.
La eliminación de las primarias es uno de los puntos que más trabajo le está dando al oficialismo. El proyecto permanece trabado en el Senado y la Casa Rosada analiza alternativas frente a la falta de los votos necesarios para avanzar con su propuesta original. Entre ellas aparece la posibilidad de suspender las PASO únicamente para las elecciones nacionales de 2027.
En Mendoza, Cornejo ya marcó una diferencia con el planteo nacional y es que las primarias provinciales continuarán en 2027, según anticipó públicamente el gobernador. La discusión que ahora intenta destrabar la Nación es la correspondiente a las elecciones nacionales.
Cornejo en un fin de semana de negociaciones y el viaje a París
El encuentro con Santilli se produjo horas antes del viaje de Cornejo a Francia, donde participará de la Argentina Week junto a Milei y otros gobernadores. La delegación provincial formará parte de la agenda oficial que el Gobierno nacional llevará a París para promover oportunidades de inversión y mantener reuniones con empresarios y representantes internacionales.
La presencia de los gobernadores también tiene una dimensión política doméstica. La Casa Rosada busca mostrar una representación federal en el viaje mientras, en paralelo, Santilli negocia con esos mismos mandatarios los apoyos que necesita para avanzar con sus proyectos en el Congreso.
Por eso, la reunión con Cornejo se inscribe en una negociación que excede al Presupuesto. El oficialismo necesita construir acuerdos con las provincias para avanzar con su agenda legislativa y los gobernadores, a su vez, buscan que esas conversaciones contemplen sus propias prioridades.
En ese escenario, el viaje a Francia y las reuniones en Casa Rosada forman parte de dos caras de una misma relación entre Nación y provincias: mientras Milei busca exhibir respaldo federal en el exterior, Santilli intenta asegurarse acompañamiento político para los proyectos que el Gobierno quiere llevar al Congreso.
En pocas palabras
- Viaje a Francia: Alfredo Cornejo viajará a París con Javier Milei y otros mandatarios para promover inversiones.
- Agenda Parlamentaria: El oficialismo busca apoyo de gobernadores para proyectos clave como la reforma electoral y el Presupuesto 2027.
- Negociaciones: Se discuten temas como la eliminación de las PASO nacionales, aunque sin definiciones concretas hasta el momento.