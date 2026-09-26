El Estado indemnizó con $110 millones a un funcionario y lo recontrató al día siguiente en otro organismo

La agencia NA detalló que la conducción del Enacom limitó su respuesta a ratificar que el contador Neira cumplió funciones hasta la fecha informada, omitiendo brindar detalles sobre los criterios técnicos aplicados para fijar la indemnización.

A pesar de que la salida del funcionario buscaba reducir el gasto operativo en la entidad reguladora, el agente estatal no permaneció desocupado un solo día hábil. El 31 de julio concluyó formalmente su relación con el organismo de comunicaciones y el 1° de agosto comenzó a trabajar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El recorrido del expediente para sumar al funcionario en el INTA

La cronología de los trámites expone un proceso iniciado previo a la desvinculación formal en la repartición previa. Según constancias oficiales, las gestiones para sumar a Neira como director asistente en la Dirección General de Administración del INTA comenzaron el 1° de julio, tres semanas antes de la firma de la resolución de salida.

El 28 de julio la gestión estatal autorizó el cobro de la suma en el Enacom, el 31 del mismo mes se ratificó el cese y al día siguiente la nueva designación tomó efectividad. El nombramiento en el área agrícola se formalizó de manera transitoria por 180 días con una norma dictada en septiembre, aunque con retroactividad al primer día de agosto.

El traspaso del funcionario se concretó sin un concurso público de antecedentes, bajo la justificación oficial de atender una urgencia operativa provocada por los retiros voluntarios en el organismo del campo. La propuesta fue elevada por la propia administración del área agropecuaria mediante una recomendación interna.

Especialistas en derecho administrativo y referentes de la función pública coincidieron en que el procedimiento presenta las características de un despido simulado. En la práctica habitual, cuando un empleado asume otro cargo de jerarquía política o ejecutiva en la estructura pública, corresponde presentar la renuncia sin percibir compensaciones indemnizatorias.

Críticas en el Estado por el pago millonario al funcionario

El episodio desencadenó cuestionamientos severos en diversos sectores del aparato estatal y en representaciones sindicales. Distintos agentes marcaron la contradicción entre el discurso de austeridad del gobierno nacional y las erogaciones masivas del Tesoro destinadas a personal que continúa dentro de la nómina pública.

Ante las consultas realizadas por Noticias Argentinas, la conducción del Enacom limitó su respuesta a ratificar que el contador Neira cumplió funciones hasta la fecha informada, omitiendo brindar detalles sobre los criterios técnicos aplicados para fijar la indemnización.

En tanto, desde el INTA tampoco ofrecieron explicaciones sobre los argumentos para requerir de forma prioritaria la incorporación del funcionario, ni sobre el marco de contratación implementado. El propio Neira evitó responder a los requerimientos para dar su versión sobre la compensación percibida.

Hasta el momento, el profesional permanece en su puesto directivo en la entidad agropecuaria mientras conserva en su patrimonio la indemnización estatal, en un hecho que reabrió la polémica sobre los controles internos y la transparencia en las contrataciones estatales.

Fuente: Noticias Argentinas