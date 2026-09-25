El tenso cruce de Milei con un periodista británico por Malvinas y su mensaje para los isleños

Consultado sobre el destino de la población local ante una eventual recuperación del territorio, marcó la postura oficial señalando que "el pueblo originario fue desplazado por Gran Bretaña, que impuso otra población", argumentando que la Argentina sostiene la titularidad "por geografía, por derecho y por historia".

Sin embargo, el jefe de Estado aclaró la postura que tomaría la Nación respecto a los actuales residentes. "Nosotros no los vamos me a echar a patadas como sí hizo el Reino Unido", afirmó, asegurando que los isleños serían tratados "con respeto y dignidad", aunque evitó especificar medidas o compensaciones económicas inmediatas.

El Presidente defendió la soberanía sobre el archipiélago y remarcó que se respetará la dignidad de sus habitantes.

Balances de gestión, reunión con Netanyahu y proyección hacia 2028

Previo al tramo geopolítico, el presidente dedicó su disertación a repasar la marcha del programa económico. Aseguró ante los ejecutivos norteamericanos que el país acumula 27 meses de crecimiento sostenido y destacó la baja del riesgo país, la desaceleración inflacionaria y la caída en el ratio de deuda pública sobre el PBI. En esa línea, lanzó un mensaje al mercado financiero: "Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina".

Acompañado por su gabinete económico y diplomático, Milei mantuvo además un encuentro bilateral con Benjamín Netanyahu.

Tras la conferencia en Manhattan, Javier Milei mantuvo una reunión bilateral a puertas cerradas con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la sede de Naciones Unidas. Acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo, la comitiva analizó el escenario en Medio Oriente y la relación bilateral, contexto en el cual Quirno confirmó que también se abordaron aspectos referidos a las Islas Malvinas antes del regreso de la delegación al país.