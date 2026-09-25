En el tramo final de su gira por la ciudad de Nueva York, el presidente Javier Milei encabezó una exposición ante inversores y empresarios en el prestigioso Economic Club de Manhattan. Durante una entrevista con la cadena Bloomberg, el mandatario protagonizó un cruce con un periodista británico al defender el reclamo sobre las Islas Malvinas y detalló cómo imagina el futuro de los 3.600 habitantes del archipiélago en caso de concretarse la restitución de la soberanía argentina.
El tenso cruce de Milei con un periodista británico por Malvinas y su mensaje para los isleños
El presidente corrigió a un periodista británico sobre Malvinas en Estados Unidos. Aseguró que tratarán con dignidad a los habitantes y expuso ante inversores
La presentación tuvo lugar un día después de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde exigió al Reino Unido la reanudación de las negociaciones bilaterales por las islas, calificándolas como un territorio "ilegalmente ocupado".
Reclamo soberano, corrección en vivo y promesa a los isleños
Durante el intercambio periodístico, Milei interrumpió y corrigió de inmediato al entrevistador británico cuando este utilizó la denominación "Falklands" para referirse al archipiélago: "No voy a discutir porque son nuestras, obvio", aseveró.
Consultado sobre el destino de la población local ante una eventual recuperación del territorio, marcó la postura oficial señalando que "el pueblo originario fue desplazado por Gran Bretaña, que impuso otra población", argumentando que la Argentina sostiene la titularidad "por geografía, por derecho y por historia".
Sin embargo, el jefe de Estado aclaró la postura que tomaría la Nación respecto a los actuales residentes. "Nosotros no los vamos me a echar a patadas como sí hizo el Reino Unido", afirmó, asegurando que los isleños serían tratados "con respeto y dignidad", aunque evitó especificar medidas o compensaciones económicas inmediatas.
Balances de gestión, reunión con Netanyahu y proyección hacia 2028
Previo al tramo geopolítico, el presidente dedicó su disertación a repasar la marcha del programa económico. Aseguró ante los ejecutivos norteamericanos que el país acumula 27 meses de crecimiento sostenido y destacó la baja del riesgo país, la desaceleración inflacionaria y la caída en el ratio de deuda pública sobre el PBI. En esa línea, lanzó un mensaje al mercado financiero: "Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina".
Tras la conferencia en Manhattan, Javier Milei mantuvo una reunión bilateral a puertas cerradas con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la sede de Naciones Unidas. Acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo, la comitiva analizó el escenario en Medio Oriente y la relación bilateral, contexto en el cual Quirno confirmó que también se abordaron aspectos referidos a las Islas Malvinas antes del regreso de la delegación al país.
En pocas palabras
- Javier Milei expuso ante inversores en Nueva York, corrigiendo a un periodista británico sobre las Islas Malvinas.
- El Presidente afirmó que los habitantes del archipiélago serían tratados con dignidad en caso de restitución de soberanía.
- Milei también proyectó que 2028 será el mejor año económico de la historia argentina si es reelegido.