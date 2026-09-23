Javier Milei ante la ONU con la expectativa por el reclamo de Malvinas y la tensión británica

La disertación de Milei ante el organismo multilateral se da en el marco de una escalada de tensión tras las recientes medidas impulsadas por la Casa Rosada contra empresas de hidrocarburos que operan sin autorización argentina en la zona del archipiélago. Desde el Poder Ejecutivo confirman que el Estado mantendrá una estrategia de reclamo firme por la vía diplomática para hacer valer la legislación nacional frente a las concesiones otorgadas por la administración colonial británica.

Milei en su discurso calificó a Malvinas como "causa nacional" y solicitó a Reino Unido la necesidad de retomar el diálogo para "reanudar las negociaciones" con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

"Como si fuera poco, una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", dijo en torno a la ONU.

"Malvinas es una causa nacional y una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar", denunció.

La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto

El Presidente agregó: "No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: pierde su autoridad. Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo, mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia".

“Durante demasiado tiempo, los gobiernos argentinos optaron por una defensa discursiva. Nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva”, afirmó. En esa línea, advirtió al sector energético internacional que la Argentina busca atraer inversiones, en particular para el desarrollo de Vaca Muerta, pero anticipó que no será indiferente ante compañías que exploten recursos bajo lo que definió como una ocupación externa ilegal, agregó Javier Milei.

Las tensiones con el Reino Unido y el conflicto por las Islas Malvinas

La relación entre ambos países atraviesa semanas de especial tirantez luego de que el gobierno británico respaldara de forma pública las operaciones de las firmas energéticas que avanzan en el proyecto petrolero Sea Lion. Ante esta situación, la Cancillería argentina presentó protestas formales y el Presidente anunció iniciativas legislativas para endurecer las sanciones comerciales y administrativas a las petroleras implicadas, además de proyectar la construcción de una base naval en Ushuaia.

Por su parte, las autoridades de Londres insisten en que la Argentina carece de jurisdicción para aplicar normativas sobre las compañías en las islas, defendiendo el derecho de los habitantes a administrar los recursos naturales del área. Pese al endurecimiento de la retórica cruzada entre las delegaciones, diplomáticos argentinos destacan que el reclamo pacífico e ininterrumpido en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas continúa siendo el eje central e irrenunciable del país.

La agenda de Milei tras la presentación por las Islas Malvinas

Tras finalizar su intervención ante la Asamblea General, la comitiva argentina desarrolla una ajustada agenda institucional y económica en la ciudad de Nueva York. El cronograma contempla una disertación en el Economic Club ante empresarios e inversores norteamericanos, seguida por encuentros bilaterales de alto nivel con referentes políticos internacionales, entre ellos autoridades del gabinete de Estados Unidos y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Los representantes de la administración nacional continúan además con intensas conversaciones informales para consolidar lazos estratégicos globales y buscar apoyos diplomáticos a la causa nacional. Una vez concluidos los compromisos pactados en suelo estadounidense, la delegación emprenderá el vuelo de regreso hacia Buenos Aires, con arribo previsto para las primeras horas del viernes.