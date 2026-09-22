En busca de destrabar el conflicto en Discapacidad, nombraron a Pablo Di Liscia como nuevo titular

La diputada radical mendocina Pamela Verasay. Foto: X de Pamela Verasay

El nuevo titular del área de discapacidad

Según explicaron desde el Ejecutivo nacional, la gestión del nuevo funcionario mantendrá el foco en la optimización de las prestaciones y el proceso de auditoría. El objetivo planteado por el Ministerio de Salud es detectar posibles irregularidades en la asignación de beneficios para reorientar los recursos estatales hacia las personas en situación de vulnerabilidad real.

En paralelo, se aclaró que el esquema de actualización del nomenclador de prestaciones se mantendrá ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta fin de año, mientras que su fórmula futura quedará supeditada a las definiciones que adopte el Congreso.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Foto: archivo

Giro en Diputados: proyecto "superador" para lograr apoyo

Al mismo tiempo que se concretaba la asignación del nuevo titular de la secretaría, la bancada oficialista en la Cámara de Diputados articuló una negociación de último momento para evitar una derrota legislativa respecto a la ley de emergencia en discapacidad.

Tras reuniones mantenidas entre referentes de La Libertad Avanza y legisladores de bloques aliados, el oficialismo aceptó ceder en varios de los puntos más controvertidos del articulado para avanzar con un proyecto unificado y "superador".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio el visto bueno a los acuerdos, que comenzarán a volcarse formalmente en el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Con esta iniciativa, el gobierno busca desactivar el conflicto con los sectores de la oposición dialoguista y asegurar los votos necesarios para aprobar la normativa.

La Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo por las supuestas coimas en ANDIS

La Justicia procesó este martes al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Además de Spagnuolo, fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

Por otro lado, la Cámara Federal rechazó un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa, ya que cuestionaba si los audios que dieron inicio a la investigación fueron conseguidos de forma lícita.

Los procesamientos habían sido dictados por el juez Sebastián Casanello en febrero de este año. La causa se encuentra ahora en manos del juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.