En el punto más crítico de la tensión política por el ajuste de partidas, renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad. Si bien al formalizar su salida ante el Ministerio de Salud argumentó motivos personales, la dimisión del funcionario al frente de la ex ANDIS se da en medio de las fuertes controversias en torno a las pautas de financiamiento incluidas en el proyecto de Presupuesto.
Renunció el secretario de Discapacidad en plena disputa por los recortes de fondos para el área
Alejandro Vilches dejó la ex ANDIS en medio de la controversia por los ajustes previstos en el proyecto del Presupuesto y las fuertes presiones del sector. La cartera de Salud evalúa de urgencia a su reemplazante.
La intempestiva salida de Vilches sacudió a la Casa Rosada y dejó en evidencia las severas fallas de coordinación interna, luego de que las modificaciones presupuestarias para el sector encendieran cruces de alto voltaje dentro del propio gabinete nacional.
Tal como publicó Diario UNO, los recortes incorporados de manera inconsulta en el proyecto del Presupuesto abrieron una grieta pública entre la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La ex ministra de Seguridad había cuestionado con dureza que los incisos que afectan el sistema de prestaciones para personas con discapacidad no fueran debatidos previamente en la Mesa Política del Ejecutivo, conflicto que luego escaló tras un irónico video publicado por la legisladora con música de Lali Espósito y al que Santilli intentó restarle gravedad al calificarlo de "divertido".
Pese a los intentos del gobierno por bajarle el tono a la discusión y enfilar el discurso en pos de mantener el déficit cero, el tijeretazo sobre la cobertura médica, la educación y el transporte para personas con discapacidad despertó un rotundo rechazo social y un creciente bloque de oposición de gobernadores e instituciones del sector.
En este marco de urgencia presupuestaria e incipiente rosca legislativa en la Cámara de Diputados, Salud evalúa contra reloj los nombres para definir al reemplazante de Vilches. Quien asuma la conducción del organismo deberá encarar no solo la gestión operativa de una cartera altamente sensible, sino también la articulación con los bloques aliados en el Congreso para recalibrar las partidas del área antes de la votación definitiva.
En pocas palabras
- Renunció Alejandro Vilches: el secretario de Discapacidad dimitió en medio de fuertes controversias.
- Presupuesto en disputa: ajustes en partidas del Presupuesto generaron tensiones internas y rechazo.
- Salud busca reemplazo: el Ministerio de Salud evalúa urgentemente quién asumirá la secretaría.