Renunció el secretario de Discapacidad en plena disputa por los recortes de fondos para el área

El renunciante Daniel Vilches. Foto: Noticias Argentinas

La ex ministra de Seguridad había cuestionado con dureza que los incisos que afectan el sistema de prestaciones para personas con discapacidad no fueran debatidos previamente en la Mesa Política del Ejecutivo, conflicto que luego escaló tras un irónico video publicado por la legisladora con música de Lali Espósito y al que Santilli intentó restarle gravedad al calificarlo de "divertido".

Pese a los intentos del gobierno por bajarle el tono a la discusión y enfilar el discurso en pos de mantener el déficit cero, el tijeretazo sobre la cobertura médica, la educación y el transporte para personas con discapacidad despertó un rotundo rechazo social y un creciente bloque de oposición de gobernadores e instituciones del sector.

En este marco de urgencia presupuestaria e incipiente rosca legislativa en la Cámara de Diputados, Salud evalúa contra reloj los nombres para definir al reemplazante de Vilches. Quien asuma la conducción del organismo deberá encarar no solo la gestión operativa de una cartera altamente sensible, sino también la articulación con los bloques aliados en el Congreso para recalibrar las partidas del área antes de la votación definitiva.