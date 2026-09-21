En el saludo al personal de la sanidad que posteó el ministro de Salud, Rodolfo Montero, se coló un anuncio: Alfredo Cornejo adelantó que enviará a la Legislatura un proyecto para reformar el régimen laboral de enfermeros y administrativos entre otros profesionales. La idea de ambos es que este nuevo régimen que será voluntario, imite a lo que ya se aplicó con los médicos.
Alfredo Cornejo planea reformar el régimen laboral de enfermeros y administrativos
El gobernador Cornejo enviará a la Legislatura una reforma laboral para el régimen 15, que nuclea a enfermeros y administrativos de los hospitales públicos
Según pudo corroborar Diario UNO, esa iniciativa llegaría a la Casa de las Leyes entre este martes y miércoles, y pretende dar una opción de régimen laboral para el régimen 15 que incluye a administrativos, enfermeros, técnicos, personal de mantenimiento y profesionales no asistenciales, entre otros trabajadores de la sanidad. Como anzuelo propone incorporar distintos ítems al básico y que el sueldo también esté atado a la producción.
El Ministerio de Salud aseguró que se trata de una propuesta de mejor salario a cambio de que se sumen a un régimen más ordenado, que entre otros cambios medirá el desempeño. "El régimen anterior quedó desordenado después de décadas de incorporar modificaciones. Acá hay trabajadores que hacen la misma tarea pero cobran distinto y otros cuya responsabilidad no estaría adecuadamente reconocida", apuntan como argumento para impulsar el nuevo régimen laboral.
Como ejemplo del desorden del régimen actual, marcaron que hoy "hay 8 agrupamientos. Este proyecto los transforma en 2, limpia los bonos de sueldo, saca todos esos ítems, algunos remunerativos y otros no remunerativos que tenía el bono de sueldo y los mete todo dentro del básico", explicaron.
Un mejor desempeño se reflejará en el bono de sueldo
Uno de los puntos innovadores del nuevo régimen laboral para los enfermeros y trabajadores del régimen 15 es que pretende medir el desempeño.
Este nuevo régimen incluye una especie de grilla de seguimiento del desempeño y adicionales para quienes tengan buen desempeño. Es una lógica similar al "cumplimiento de objetivos" del régimen 38 que rige para los médicos, pero adaptada al nuevo esquema.
Pero además también prevé incentivos a los que aludió Alfredo Cornejo en su anuncio.
"El régimen crea algunos adicionales como por ejemplo para las personas que adopten, para promover la adopción. Les pone un ítem importante en lo remunerativo y les baja la carga horaria a las personas que trabajen con discapacidad o con adultos mayores y pone un ítem también para ayudar a aquellas mamás que tengan a su cargo a sus hijos en un hogar monoparental, para complementarles el sueldo", enumeraron desde el Ministerio de Salud.
En pocas palabras
- Cornejo anuncia reforma: El gobernador enviará a la Legislatura una reforma laboral para el ruevo r gimen 15.
- Voluntario y con mejoras: La iniciativa ser voluntaria y buscar mejorar el salario con ítems al básico y pago por producción.
- Medición de desempeño: Se busca ordenar el régimen actual, medir el desempeño y reconocer mejor las responsabilidades.