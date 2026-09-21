Alfredo Cornejo planea reformar el régimen laboral de enfermeros y administrativos

Como ejemplo del desorden del régimen actual, marcaron que hoy "hay 8 agrupamientos. Este proyecto los transforma en 2, limpia los bonos de sueldo, saca todos esos ítems, algunos remunerativos y otros no remunerativos que tenía el bono de sueldo y los mete todo dentro del básico", explicaron.

Un mejor desempeño se reflejará en el bono de sueldo

Uno de los puntos innovadores del nuevo régimen laboral para los enfermeros y trabajadores del régimen 15 es que pretende medir el desempeño.

Este nuevo régimen incluye una especie de grilla de seguimiento del desempeño y adicionales para quienes tengan buen desempeño. Es una lógica similar al "cumplimiento de objetivos" del régimen 38 que rige para los médicos, pero adaptada al nuevo esquema.

Pero además también prevé incentivos a los que aludió Alfredo Cornejo en su anuncio.

"El régimen crea algunos adicionales como por ejemplo para las personas que adopten, para promover la adopción. Les pone un ítem importante en lo remunerativo y les baja la carga horaria a las personas que trabajen con discapacidad o con adultos mayores y pone un ítem también para ayudar a aquellas mamás que tengan a su cargo a sus hijos en un hogar monoparental, para complementarles el sueldo", enumeraron desde el Ministerio de Salud.