Vargas Arizu: "La malla antigranizo en Mendoza ya no es opción, hay que ponerla"

Vargas Arizu hizo especial hincapié en la zona sur, históricamente castigada por las tormentas, y advirtió sobre el nivel de exigencia de los mercados actuales: "El agricultor, cuando monta una finca, tiene que pensar en la malla antigranizo. No es una opción, hay que ponerla, sobre todo para los frutales, porque la fruta tiene que estar impecable. Si la piedra la marca, ya tiene un problema".

Fuertes críticas a los aviones antigranizo

El impulso a la colocación de mallas y al Fondo Compensador Agrícola va en línea con la polémica decisión del Ejecutivo de dejar de financiar el sistema de mitigación aérea. Consultado sobre los reclamos en departamentos como San Rafael, el ministro ratificó su postura con dureza.

"Desde hace ya dos años a esta parte que la lucha antigranizo no es eficiente. No lo digo yo, pregúntenle al Conicet o a las instituciones que se dedican a estudiar el clima. Se ha demostrado que no es efectiva", sentenció Vargas Arizu. Para graficar la situación, recordó que en Real del Padre, con el sistema de aviones funcionando, hubo dos tormentas seguidas en enero que dejaron pérdidas del 100%.

Subsidio directo al productor

Ante la ineficacia comprobada de los aviones, el ministro defendió la reasignación de los recursos para asistir directamente al bolsillo del productor dañado. "Ante la alternativa de que no es efectiva, preferimos poner la plata directamente al productor al que le cae el granizo y no estar solucionando con estamentos intermedios que nada hacen a la realidad", disparó.

Finalmente, Vargas Arizu le dejó un mensaje a las comunas del sur que evalúan hacerse cargo del sistema aéreo: "Nosotros ofrecemos los aviones y damos todo el trabajo de radar, que es mucho. Lo hacemos. Ahora, toda la operatoria la tiene que hacer quien la quiera hacer, y que después le rinda cuentas a su pueblo de lo que cobran y de la efectividad existente".