Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional: ráfagas de viento, alerta por tormentas y nevadas

El cambio más notorio en el clima llegará el domingo 20 de septiembre. La jornada comenzará inestable, registrando lluvias y chaparrones aislados durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación situadas entre el 10% y el 40%. A pesar del agua, los registros térmicos se mantendrán elevados, oscilando entre los 16°C de mínima y los 26°C de máxima. El fenómeno más destacado del día serán las fuertes ráfagas de viento, las cuales alcanzarán velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional en ocho provincias

En el plano nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, nevadas y vientos intensos que afectan a ocho provincias del país.

Por un lado, rige una alerta por tormentas severas para las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes. Estas áreas se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, que estarán acompañadas por eventual caída de granizo, ráfagas intensas e importante precipitación en cortos períodos, con acumulados estimados de entre 30 y 60 mm.

En la región cordillerana, el organismo emitió una alerta por nevadas vigente para las zonas altas de Catamarca, La Rioja y San Juan, donde se prevén valores acumulados de nieve de entre 20 y 50 cm. Finalmente, se activó una alerta por vientos fuertes para el sur de Chubut y la provincia de Santa Cruz, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.