El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa un fin de semana marcado por temperaturas agradables y un ambiente primaveral. Sin embargo, el panorama meteorológico no estará exento de cambios marcados, ya que se prevé la llegada de inestabilidad y un incremento significativo en la intensidad del viento hacia el cierre del periodo, así como tormentas.
Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional: ráfagas de viento, alerta por tormentas y nevadas
Mendoza registrará temperaturas de hasta 26°C durante el fin de semana, aunque el domingo llegará con inestabilidad y ráfagas de viento. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para ocho provincias
La jornada de este viernes 18 de septiembre se presenta con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas muy confortables en gran parte del territorio mendocino. Se espera una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 14°C, acompañadas por vientos leves del sector sur que oscilarán entre los 7 y 22 km/h, sin probabilidades de precipitaciones.
Para el sábado 19 de septiembre, las condiciones se mantendrán relativamente estables durante la mayor parte del día, con una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 13°C. A pesar de que el cielo permanecerá algo nublado durante la mañana y la tarde, hacia la noche se incrementará la nubosidad de forma paulatina, dejando una baja probabilidad de lloviznas de entre el 0% y el 10%.
El cambio más notorio en el clima llegará el domingo 20 de septiembre. La jornada comenzará inestable, registrando lluvias y chaparrones aislados durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación situadas entre el 10% y el 40%. A pesar del agua, los registros térmicos se mantendrán elevados, oscilando entre los 16°C de mínima y los 26°C de máxima. El fenómeno más destacado del día serán las fuertes ráfagas de viento, las cuales alcanzarán velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h.
Alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional en ocho provincias
En el plano nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, nevadas y vientos intensos que afectan a ocho provincias del país.
Por un lado, rige una alerta por tormentas severas para las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes. Estas áreas se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, que estarán acompañadas por eventual caída de granizo, ráfagas intensas e importante precipitación en cortos períodos, con acumulados estimados de entre 30 y 60 mm.
En la región cordillerana, el organismo emitió una alerta por nevadas vigente para las zonas altas de Catamarca, La Rioja y San Juan, donde se prevén valores acumulados de nieve de entre 20 y 50 cm. Finalmente, se activó una alerta por vientos fuertes para el sur de Chubut y la provincia de Santa Cruz, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
En pocas palabras
- Clima en Mendoza: Se esperan temperaturas de hasta 26°C, pero con inestabilidad y fuertes ráfagas de viento el domingo.
- Alertas Nacionales: El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas, nevadas y vientos intensos en ocho provincias argentinas.
- Fenómenos Previstos: Se advierte sobre posibles tormentas severas, nevadas en zonas altas y vientos de hasta 90 km/h en distintas regiones del país.