China prohibió la pesca en el tercer río más largo del planeta, tuvo que indemnizar a miles de familias y 5 años después los resultados son positivos

La veda de China busca, además, darle al ecosistema el tiempo necesario para recuperarse. Al reducir la presión pesquera durante varias temporadas reproductivas, los peces pueden alcanzar la madurez, reproducirse y completar varias generaciones sin ser capturados. El impacto de la medida también fue social.

El impacto social de esta medida radical que China tomó

Para aplicar la prohibición, China retiró unas 100.000 embarcaciones pesqueras y tuvo que reubicar a más de 200.000 pescadores que dependían de esta actividad. El Estado puso en marcha programas de subsidios, capacitación y cobertura social para facilitar su transición hacia nuevos empleos.

La recuperación del río Yangtsé forma parte de un cambio más amplio en la gestión ambiental de la cuenca. Además de la prohibición de la pesca comercial, las autoridades implementaron controles sobre la contaminación, restricciones a la extracción de arena y programas de repoblación mediante la liberación de peces criados en cautiverio.

El objetivo es recuperar uno de los ecosistemas fluviales más importantes de China, cuya cuenca sostiene a cientos de millones de personas y concentra una enorme actividad económica. La experiencia del Yangtsé muestra cómo una restricción drástica de la actividad humana puede modificar, en pocos años, la presión sobre un río que durante décadas estuvo sometido a una explotación intensiva.