La histórica decisión de China de prohibir durante 10 años la pesca comercial en el río Yangtsé, el más largo del país y uno de los mayores del mundo, comenzó a mostrar resultados concretos. La veda, implementada desde el 1 de enero de 2021, permitió reducir una de las principales presiones sobre este ecosistema.
China prohibió la pesca en el tercer río más largo del planeta, tuvo que indemnizar a miles de familias y 5 años después los resultados son positivos
China busca revertir la drástica caída de poblaciones de peces en el río Yangtsé con una prohibición histórica de pesca comercial, afectando a miles de pescadores.
Antes de la prohibición, las poblaciones de peces habían caído de manera drástica. Algunas especies emblemáticas desaparecieron por completo, como el pez espátula chino, declarado extinto en 2022. La situación llevó a cerrar la pesca comercial en el cauce principal del Yangtsé, sus principales afluentes y los lagos conectados durante una década.
China logra recuperar poblaciones de peces con veda
A cinco años, los primeros resultados muestran una recuperación significativa. El peso total de los peces en distintas zonas monitoreadas aumentó y los científicos registraron 351 especies de peces nativos, 43 más que las observadas antes de la prohibición. También volvieron a aparecer especies poco frecuentes que habían dejado de ser registradas durante años en el río.
La veda de China busca, además, darle al ecosistema el tiempo necesario para recuperarse. Al reducir la presión pesquera durante varias temporadas reproductivas, los peces pueden alcanzar la madurez, reproducirse y completar varias generaciones sin ser capturados. El impacto de la medida también fue social.
El impacto social de esta medida radical que China tomó
Para aplicar la prohibición, China retiró unas 100.000 embarcaciones pesqueras y tuvo que reubicar a más de 200.000 pescadores que dependían de esta actividad. El Estado puso en marcha programas de subsidios, capacitación y cobertura social para facilitar su transición hacia nuevos empleos.
La recuperación del río Yangtsé forma parte de un cambio más amplio en la gestión ambiental de la cuenca. Además de la prohibición de la pesca comercial, las autoridades implementaron controles sobre la contaminación, restricciones a la extracción de arena y programas de repoblación mediante la liberación de peces criados en cautiverio.
El objetivo es recuperar uno de los ecosistemas fluviales más importantes de China, cuya cuenca sostiene a cientos de millones de personas y concentra una enorme actividad económica. La experiencia del Yangtsé muestra cómo una restricción drástica de la actividad humana puede modificar, en pocos años, la presión sobre un río que durante décadas estuvo sometido a una explotación intensiva.
En pocas palabras
- China: Prohibió la pesca comercial en el río Yangtsé para recuperar poblaciones de peces.
- Resultados: A cinco años de la veda, se registra un aumento de especies nativas y peso total de peces.
- Impacto social: Se reubicó a más de 200.000 pescadores con subsidios y capacitación.