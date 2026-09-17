El gigante de Asia puso sobre la mesa un concepto de tanque que, por ahora, pertenece más a los laboratorios que al campo de batalla. Investigadores de China plantearon el diseño de un vehículo blindado de 60 toneladas equipado con un pequeño reactor nuclear y un cañón electromagnético de 50 megajulios.
China está preparando un tanque nuclear de 60 toneladas y 10 MW con cañón electromagnético capaz de disparar a 450 km
La tecnología para un tanque nuclear chino con cañón electromagnético de largo alcance avanza en fases, con la versión más ambiciosa proyectada para después de 2045.
La propuesta fue presentada en un estudio publicado en junio en la revista china Acta Armamentarii. El trabajo fue elaborado por investigadores de Inner Mongolia First Machinery Group, vinculada a la industria de vehículos militares, y del Instituto de Tecnología de Beijing.
Un tanque alimentado por un reactor
El diseño del tanque contempla un reactor modular de unos 10 megavatios de potencia térmica, refrigerado mediante plomo-bismuto. Su función sería proporcionar la energía necesaria tanto para mover el vehículo como para alimentar sus sistemas eléctricos y, especialmente, el cañón electromagnético. El arma utilizaría electricidad para acelerar los proyectiles y, según las simulaciones planteadas por los investigadores, podría alcanzar una velocidad cercana a 3,5 kilómetros por segundo.
Con una energía de 50 megajulios, el alcance teórico rondaría los 450 kilómetros. Pero para llegar hasta esa versión habría que superar varias etapas. La primera, prevista antes de 2035, utilizaría un tanque con motor diésel de 1.500 caballos de fuerza y un cañón electromagnético de 10 megajulios, con un alcance proyectado de unos 150 kilómetros. El sistema recurriría además a supercondensadores y volantes de inercia para almacenar energía.
La segunda fase, planteada para el período entre 2035 y 2045, elevaría la potencia de esta arma de China hasta 20 megajulios y llevaría el alcance teórico hasta unos 300 kilómetros. Para ello se incorporarían sistemas de almacenamiento energético más avanzados, incluidas baterías de estado sólido y almacenamiento superconductor.
El mayor problema está dentro del tanque
La etapa más difícil sería la última. Se trata de instalar un reactor nuclear suficientemente pequeño en el tanque como para funcionar dentro de un vehículo blindado. El estudio plantea que el reactor debería ocupar aproximadamente dos metros cúbicos, mientras que su blindaje contra la radiación tendría que mantenerse dentro de un peso muy limitado. También se plantea una autonomía de varios años antes de necesitar reemplazar el combustible.
El desafío no termina ahí. Un sistema de este tipo necesitaría integrar el reactor, el blindaje, los sistemas de refrigeración, la conversión de energía y los dispositivos capaces de almacenar grandes cantidades de electricidad en un vehículo de apenas 60 toneladas.
Por eso, el propio planteamiento sitúa la posible versión nuclear después de 2045 y reconoce que todavía serían necesarias nuevas simulaciones y pruebas a escala de vehículo antes de pensar en una aplicación práctica. Por ahora, se trata de una propuesta tecnológica y no de un tanque operativo.
En pocas palabras
- Tanque nuclear: China investiga un vehículo blindado de 60 toneladas con reactor de 10 MW y cañón electromagnético.
- Alcance y fases: El cañón podría alcanzar 450 km, con etapas de desarrollo hasta 2045.
- Desafío tecnológico: Integrar un reactor nuclear compacto y seguro en un tanque operativo presenta grandes obstáculos.