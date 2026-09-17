China está preparando un tanque nuclear de 60 toneladas y 10 MW con cañón electromagnético capaz de disparar a 450 km

Con una energía de 50 megajulios, el alcance teórico rondaría los 450 kilómetros. Pero para llegar hasta esa versión habría que superar varias etapas. La primera, prevista antes de 2035, utilizaría un tanque con motor diésel de 1.500 caballos de fuerza y un cañón electromagnético de 10 megajulios, con un alcance proyectado de unos 150 kilómetros. El sistema recurriría además a supercondensadores y volantes de inercia para almacenar energía.

La segunda fase, planteada para el período entre 2035 y 2045, elevaría la potencia de esta arma de China hasta 20 megajulios y llevaría el alcance teórico hasta unos 300 kilómetros. Para ello se incorporarían sistemas de almacenamiento energético más avanzados, incluidas baterías de estado sólido y almacenamiento superconductor.

El mayor problema está dentro del tanque

La etapa más difícil sería la última. Se trata de instalar un reactor nuclear suficientemente pequeño en el tanque como para funcionar dentro de un vehículo blindado. El estudio plantea que el reactor debería ocupar aproximadamente dos metros cúbicos, mientras que su blindaje contra la radiación tendría que mantenerse dentro de un peso muy limitado. También se plantea una autonomía de varios años antes de necesitar reemplazar el combustible.

El desafío no termina ahí. Un sistema de este tipo necesitaría integrar el reactor, el blindaje, los sistemas de refrigeración, la conversión de energía y los dispositivos capaces de almacenar grandes cantidades de electricidad en un vehículo de apenas 60 toneladas.

Por eso, el propio planteamiento sitúa la posible versión nuclear después de 2045 y reconoce que todavía serían necesarias nuevas simulaciones y pruebas a escala de vehículo antes de pensar en una aplicación práctica. Por ahora, se trata de una propuesta tecnológica y no de un tanque operativo.