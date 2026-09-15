Un reciente descubrimiento en la provincia de Yunnan, al suroeste de China, modifica la comprensión científica sobre un grupo poco documentado. Investigadores hallaron una enorme colección de fósiles denisovanos dentro de la cueva de Bianfu. Estos parientes humanos, extintos hace miles de años, dejaron allí rastros físicos de valor incalculable junto a herramientas de piedra.
Sorprendente descubrimiento en China de fósiles de los parientes humanos más pequeños
Un inédito descubrimiento en una cueva de Asia arroja luz sobre los enigmáticos denisovanos, una especie extinta hace miles de años.
Un descubrimiento clave
El equipo analizó unas 60.000 piezas óseas recuperadas del sitio arqueológico. Tras clasificar el material por su forma, aplicaron técnicas de análisis de proteínas para identificar su origen preciso, dado que las temperaturas cálidas del entorno subterráneo impidieron la conservación del ADN.
Hao Li, investigador de la Academia de Ciencias del país asiático, destacó la dificultad inicial del proceso. "Primero identificamos algunos dientes aislados, luego de la enorme cantidad de restos animales identificamos los huesos, pero los fragmentos fueron muy difíciles de encontrar al principio", explicó el experto.
Los trabajos permitieron aislar dos fragmentos de cráneo, cuatro dientes, sumado a una porción del hueso del antebrazo. Las partes corresponden a un mínimo de cuatro individuos que habitaron el lugar entre 134.000 a 167.000 años atrás.
Antonio Rosas, paleoantropólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España, destacó que los documentos brindan nueva información valiosa sobre anatomía evolutiva, producción de utensilios o prácticas de caza de la especie.
Herramientas antiguas
La pieza del antebrazo resulta fundamental por ser la primera registrada de un denisovano. Qiaomei Fu, paleogenetista coautora de los estudios, detalló que la forma anatómica se asemeja bastante a la nuestra.
El hueso "probablemente proporcionaba ventajas funcionales para una manipulación ligera o precisa", puntualizó la especialista. Los científicos desenterraron en el mismo sitio unas 1.300 herramientas líticas creadas de manera rápida para lograr una "adaptación flexible".
Las muestras de polen indican un entorno rodeado por bosques de coníferas durante aquellos milenios. Las marcas de corte sobre los restos de animales, como ciervos o búfalos de agua, sugieren un consumo constante de grandes especies salvajes.
Semejante actividad requería una "estrategia de caza muy hábil", aclaró Hao Li. Shara Bailey, antropóloga biológica, concluyó que el lugar ofrece una mirada sin precedentes sobre cómo vivían realmente en el paisaje, logrando que los denisovanos "sean un poco menos misteriosos".
En pocas palabras
- Descubrimiento denisovano: Hallazgo de fósiles en China revela detalles sobre esta especie extinta.
- Restos y herramientas: Encontraron fragmentos de cráneo, dientes, antebrazo y herramientas de piedra.
- Nuevos datos: Aporta información valiosa sobre anatomía, utensilios y prácticas de caza.