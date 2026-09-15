Sorprendente descubrimiento en China de fósiles de los parientes humanos más pequeños

Los trabajos permitieron aislar dos fragmentos de cráneo, cuatro dientes, sumado a una porción del hueso del antebrazo. Las partes corresponden a un mínimo de cuatro individuos que habitaron el lugar entre 134.000 a 167.000 años atrás.

Antonio Rosas, paleoantropólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España, destacó que los documentos brindan nueva información valiosa sobre anatomía evolutiva, producción de utensilios o prácticas de caza de la especie.

Herramientas antiguas

La pieza del antebrazo resulta fundamental por ser la primera registrada de un denisovano. Qiaomei Fu, paleogenetista coautora de los estudios, detalló que la forma anatómica se asemeja bastante a la nuestra.

El hueso "probablemente proporcionaba ventajas funcionales para una manipulación ligera o precisa", puntualizó la especialista. Los científicos desenterraron en el mismo sitio unas 1.300 herramientas líticas creadas de manera rápida para lograr una "adaptación flexible".

Las muestras de polen indican un entorno rodeado por bosques de coníferas durante aquellos milenios. Las marcas de corte sobre los restos de animales, como ciervos o búfalos de agua, sugieren un consumo constante de grandes especies salvajes.

Semejante actividad requería una "estrategia de caza muy hábil", aclaró Hao Li. Shara Bailey, antropóloga biológica, concluyó que el lugar ofrece una mirada sin precedentes sobre cómo vivían realmente en el paisaje, logrando que los denisovanos "sean un poco menos misteriosos".