Descubrimiento: tumbas de miles de años de antigüedad tenían una propiedad oculta

La Tomba del Gallo presenta dimensiones reducidas con apenas 3,31 metros de largo por 2,50 de ancho. El acceso requiere descender por un pasillo estrecho con escasa estimulación visual.

La cámara concentra la mirada hacia las pinturas de bailarines o figuras enmascaradas mediante transiciones arquitectónicas precisas. La reverberación del sonido resulta escasa porque las ondas escapan hacia el exterior para mantener una orientación espacial estable.

Alteración de los sentidos

La Tomba dei Demoni Azzurri plantea un escenario completamente distinto por sus amplias proporciones métricas. Sus paredes muestran procesiones intercaladas con seres sobrenaturales bajo condiciones acústicas excepcionales.

Las mediciones detectaron tiempos de reverberación comparables a los de una gran catedral moderna. Ciertos sonidos graves lograban mantenerse activos durante más de siete segundos.

Una frecuencia tan baja genera vibraciones físicas capaces de desorientar a cualquier visitante temporalmente. La iluminación precaria basada en velas provocaba la aparición intermitente de las figuras pintadas en las paredes.

El demonio azul pintado sobre el lateral derecho funcionaba como un foco visual muy potente bajo condiciones irregulares. Los estímulos combinados acercaban a los participantes hacia estados de excitación mental.