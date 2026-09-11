Las pinturas subterráneas de los etruscos han sido estudiadas durante siglos como simples galerías de arte. Los especialistas buscaban comprender las creencias de la civilización pre-romana mediante el análisis visual de banquetes o músicos. Un nuevo descubrimiento indica que las estructuras arquitectónicas funcionaban como verdaderos escenarios diseñados para alterar la percepción de las personas.
Descubrimiento: tumbas de miles de años de antigüedad tenían una propiedad oculta
Un reciente descubrimiento de la arqueología demuestra que cierta tumba etrusca alteraba los sentidos con sonidos acústicos graves
El descubrimiento
El trabajo liderado por Maurizio Forte de la Universidad de Duke junto con Jacqueline K. Ortoleva de la Universidad de Oxford analiza dos entierros del siglo V a. C. Ambos recintos se ubican en la necrópolis de Monterozzi.
Los espacios fúnebres evaluados son la Tomba del Gallo junto con la Tomba dei Demoni Azzurri. La investigación empleó herramientas de acústica, modelos tridimensionales para analizar la atención visual junto a simulaciones informáticas.
La Tomba del Gallo presenta dimensiones reducidas con apenas 3,31 metros de largo por 2,50 de ancho. El acceso requiere descender por un pasillo estrecho con escasa estimulación visual.
La cámara concentra la mirada hacia las pinturas de bailarines o figuras enmascaradas mediante transiciones arquitectónicas precisas. La reverberación del sonido resulta escasa porque las ondas escapan hacia el exterior para mantener una orientación espacial estable.
Alteración de los sentidos
La Tomba dei Demoni Azzurri plantea un escenario completamente distinto por sus amplias proporciones métricas. Sus paredes muestran procesiones intercaladas con seres sobrenaturales bajo condiciones acústicas excepcionales.
Las mediciones detectaron tiempos de reverberación comparables a los de una gran catedral moderna. Ciertos sonidos graves lograban mantenerse activos durante más de siete segundos.
Una frecuencia tan baja genera vibraciones físicas capaces de desorientar a cualquier visitante temporalmente. La iluminación precaria basada en velas provocaba la aparición intermitente de las figuras pintadas en las paredes.
El demonio azul pintado sobre el lateral derecho funcionaba como un foco visual muy potente bajo condiciones irregulares. Los estímulos combinados acercaban a los participantes hacia estados de excitación mental.
En pocas palabras
- Descubrimiento arqueológico: tumbas etruscas antiguas alteraban sentidos con sonidos graves.
- Investigación moderna: uso de acústica y modelos 3D revela la función sensorial de las estructuras funerarias.
- Efecto en visitantes: sonidos graves y luces intermitentes generaban excitación mental y desorientación.