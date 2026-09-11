Una pareja compró una casa, pero nunca se imaginaron lo que había bajo las alfombras

Para ellos la vivienda era “la peor casa dentro de la mejor calle” porque tenía una decoración antigua con papel pintado que necesitaba una renovación completa. A pesar de eso, la pareja decidió apostar por la casa y empezar a rejuvenecerla para recuperar su potencial.

A medida que pasaron los meses y la renovación iba completándose, faltaba una parte de la casa que no habían tenido en cuenta, pero que era un tesoro. Pues bajo las viejas alfombras se encontraba un suelo de parquet con diseños geométricos que llevaba oculto por décadas.

El hallazgo hizo que los propietarios retiraran parte de las alfombras para comprobar qué más podía esconderse debajo y fueron documentando el proceso de reforma a través de la cuenta de Instagram @hillendhousereno.

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En uno de sus videos mostraron al público la forma en que levantan una esquina de la alfombra y dejan al descubierto parte del suelo de madera en formas geométricas. La pareja cree que el suelo tiene un importante valor estético debido a sus características y a su antigüedad. Por ello, decidieron conservarlo, restaurarlo y repararlo en lugar de sustituirlo por uno nuevo.

Cómo cuidar y restaurar un piso de parquet