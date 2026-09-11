Una pareja compró una casa, pero nunca se imaginaron lo que había bajo las alfombras

Imagina ahorrar gran parte de tu vida para poder comprarte la casa de tus sueños junto a tu pareja y, mientras renuevas el lugar, encontrar un detalle bastante peculiar bajo la alfombra. Así le ocurrió a una familia y lo que encontraron llevaba años guardado.
Este hecho pasó en Londres cuando una familia se llevó una gran sorpresa al comprar su casa propia: solo bastó explorar su interior para realizar un descubrimiento milenario.
Una pareja compró una casa y encontraron un tesoro bajo las alfombras
Joe Brawn y su pareja compraron la vivienda de los años 50 en Londres con la intención de renovarla. Sin embargo, todo el proceso terminó convirtiéndose en un descubrimiento inesperado.
Para ellos la vivienda era “la peor casa dentro de la mejor calle” porque tenía una decoración antigua con papel pintado que necesitaba una renovación completa. A pesar de eso, la pareja decidió apostar por la casa y empezar a rejuvenecerla para recuperar su potencial.
A medida que pasaron los meses y la renovación iba completándose, faltaba una parte de la casa que no habían tenido en cuenta, pero que era un tesoro. Pues bajo las viejas alfombras se encontraba un suelo de parquet con diseños geométricos que llevaba oculto por décadas.
El hallazgo hizo que los propietarios retiraran parte de las alfombras para comprobar qué más podía esconderse debajo y fueron documentando el proceso de reforma a través de la cuenta de Instagram @hillendhousereno.
En uno de sus videos mostraron al público la forma en que levantan una esquina de la alfombra y dejan al descubierto parte del suelo de madera en formas geométricas. La pareja cree que el suelo tiene un importante valor estético debido a sus características y a su antigüedad. Por ello, decidieron conservarlo, restaurarlo y repararlo en lugar de sustituirlo por uno nuevo.
Cómo cuidar y restaurar un piso de parquet
- No arrastrar los muebles.
- Evitar rayones o líquidos sobre el piso, sobre todo si hay mascotas en casa.
- Usar siempre los productos adecuados para la limpieza del parquet.
- Mantener la temperatura del hogar porque los cambios de humedad no ayudan a que los suelos de madera se conserven.
- Evita que le dé tanto sol.
- Es recomendable realizar un lijado y barnizado de la superficie cada 10 años.
En pocas palabras
- Hallazgo inesperado: Una pareja descubrió un valioso suelo de parquet bajo las alfombras de su nueva casa.
- Renovación con historia: Los propietarios decidieron restaurar el suelo de diseño geométrico, oculto por décadas.
- Cuidado del parquet: Se detallan consejos para mantener y proteger este tipo de pisos antiguos.