Si ves chinches verdes o de jardín en tu casa, te contamos qué significa en septiembre y por qué es bueno

Pero a veces, cuando se trata de los animales que tienen color verde o son de tipo jardín, el significado puede variar y significar protección, tranquilidad y seguridad en el hogar. El feng shui también sugiere que su presencia indica que hay verdades que están saliendo a la luz.

Su color verde esconde un significado profundo porque, de acuerdo con esta disciplina, se lo asocia con la esperanza, los nuevos comienzos, la vitalidad, la sanación y el crecimiento.

Muchas veces aparecen en tu casa por alimentación y refugio.

Sin embargo, cuando este tipo de chinche elige tu casa, el significado es muy curioso y hay que prestarle atención. Los insectos suelen aparecer en los hogares para protegerse del clima cuando baja la temperatura o disminuyen las horas de luz.

Además, indica que hay un buen entorno protegido y con vida vegetal. Pues su presencia puede dar distintos indicios sobre el ambiente, ya que suele asociarse con zonas con vegetación cercana, jardines, árboles, plantas o espacios donde encuentran alimento y refugio.