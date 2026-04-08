Si ves el chinche del Arce en tu casa o cerca, te contamos qué significa y por qué hay que prestarle atención

Primero que nada porque la presencia de estos bichos sugiere que hay rincones de la casa o aspectos de tu vida que están "estancados" o descuidados, permitiendo que influencias externas penetren tu escudo energético y que, además al entrar a los alrededores de tu vivienda, simbólicamente representan que tu energía vital o tus finanzas podrían estar "filtrándose" por detalles que no estás atendiendo.

Por supuesto que su color tambien revela un significado. La chinche del Arce tiene colores específicos: negro y rojo/anaranjado. El rojo anaranjado representa la pasión y la visibilidad, pero cuando son varias puede significar irritabilidad o conflictos emocionales "ardientes" que necesitan ser controlados. Por último, su color negro representa lo profundo y lo oculto. El Feng Shui sugiere que hay verdades que están saliendo a la luz.

Qué significa ver un chinche del Arce por tu casa

chinche del arce (1) Muchas veces aparecen en tu casa porque cerca están los árboles de los que se alimentan.

Cuando la chinche del Arce elige invadir tu casa el significado es muy curioso. No es tan beneficioso como en el caso de otros, tampoco es malo, pero hay que prestarle atención. Este se alimenta principalmente de las semillas del arde, un árbol frecuente en los parques y arbolado urbano, lo que explicaría su rápida expansión e invasión a viviendas.

En otoño e invierno, buscan el calor de las paredes especialmente las que dan al sol y las grietas de las casas para hibernar, por eso la principal preocupación es su papel como plaga domiciliaria. Si se posa en tu casa suele generar olor desagradable y mugre en las superficies con sus desechos.

Sin embargo, su presencia en casa no genera un riesgos para la salud, ya que no transmite enfermedades a las personas ni a las mascotas, aunque pueden picar y ser molestas.