El ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza) en conjunto con las carteras de Ambiente y Salud de la provincia ha presentado un documento o informe para aprender a controlar correctamente a la chinche del Arce.
Volvió la chinche del Arce: cómo controlar el insecto, según Iscamen
En algunas zonas del Gran Mendoza volvió a aparecer masivamente la chinche del Arce. Te enseñamos a controlarla correctamente a continuación
¿Cómo controlar a la chinche del Arce?
La chinche del Arce debe controlarse bajo métodos de bajo impacto ambiental y la realización de acciones en momentos oportunos según el ciclo biológico de este insecto.
Uno de los pilares del informe es el autocontrol. La presencia del insecto en las viviendas puede reducirse significativamente mediante:
- Medidas físicas: Limpieza profunda de los refugios donde el insecto suele concentrarse.
- Aplicaciones localizadas: Uso de productos domisanitarios (de línea jardín) autorizados, aplicándolos específicamente en las áreas de concentración del insecto para evitar fumigaciones masivas e innecesarias.
Respecto al arbolado urbano, el ISCAMEN establece lineamientos estrictos:
- Prohibición de agroquímicos generalizados: No se permiten tratamientos químicos extensivos en la vía pública.
- Excepcionalidad: Solo se autorizan aplicaciones localizadas en situaciones críticas y con autorización específica.
- Prioridad en la prevención: Se fomenta la limpieza del entorno urbano y el manejo cultural como las mejores herramientas para controlar la población del insecto en parques y veredas.
Además, el documento cuenta con el respaldo de ensayos realizados por el ISCAMEN y la colaboración de universidades locales. Estos estudios demuestran que es posible controlar la plaga con dosis bajas y en períodos acotados, optimizando los recursos y protegiendo la salud de la población y el medio ambiente.
En conclusión, el Gobierno de Mendoza apuesta por una gestión participativa donde la información técnica se traduce en acciones domésticas y municipales simples, pero efectivas, para convivir y controlar a la chinche del Arce de manera sostenible.