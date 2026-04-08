Volvió la chinche del Arce: cómo controlar el insecto, según Iscamen

¿Cómo controlar a la chinche del Arce?

La chinche del Arce debe controlarse bajo métodos de bajo impacto ambiental y la realización de acciones en momentos oportunos según el ciclo biológico de este insecto.

Uno de los pilares del informe es el autocontrol. La presencia del insecto en las viviendas puede reducirse significativamente mediante: