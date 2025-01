Chinche del arce, la plaga que invade Mendoza: cómo cuidar las plantas

Chinche del Arce.jpg Chinche del Arce.

Esta plaga ataca a los fresnos, pero podría extenderse a otras especies como robles y carolinos. Los insectos juveniles son fácilmente identificables por su color rojo intenso, mientras que los adultos son negros.

Lamentablemente, al tratarse de una plaga nueva en este hemisferio, no se conocen muchos datos sobre ella o sobre cómo atacarla efectivamente.

Si bien este insecto no representa un peligro para los humanos y las mascotas, esto no quita que no termine convirtiéndose en un problema para los hogares, ya que por ejemplo en épocas de bajas temperaturas buscan refugio en grietas y en las casas, para estar más calientes.

¿Cómo cuidar las plantas del Chinche del Arce?

En caso de notar que las plantas y árboles cuenten con la Chinche del Arce, se aconseja no aplicar veneno o pesticidas, ya que no se sabe cuál es el más apropiado para matarlas.

Algunas personas recomiendan aspirarlos con una aspiradora y vaciarlos en una bolsa cerrada. Otra alternativa ecológica es plantar en el jardín lavanda, ya que su aroma puede alejar a estos insectos.

También se recomienda mantener acequias, canaletas y jardines libres de hojas secas, ya que estos insectos se alimentan de ellas.

En caso de notar que tus árboles y plantas están repletas de la Chinche del Arce, te aconsejamos reportarlo a las autoridades locales o al INTA para que puedan recolectar especímenes y avanzar con los estudios.