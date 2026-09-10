Tiene 1200 años y sigue siendo mortal: el aterrador ritual que nadie se atreve a prohibir

Se han registrado múltiples muertes a través de este ritual.

Sin embargo, el tramo que atrae la atención de todo el mundo, y donde se desata el horror, es el famoso Kiotoshi. Durante esta fase, los participantes más valientes y experimentados se suben a horcajadas sobre los descomunales troncos mientras estos son arrojados a toda velocidad por laderas empinadas con pendientes de hasta 30 grados.

Por qué este festival en Japón sigue provocando trágicas muertes

La combinación de toneladas de madera en caída libre, terrenos irregulares y cero sistemas de frenado convierte cada descenso en una ruleta rusa humana.

A lo largo de las décadas, las estadísticas del ritual no han dado tregua: se han registrado incontables heridos graves y múltiples episodios fatales debidos a aplastamientos directos y caídas dramáticas durante la elevación manual de las maderas.

Pese a que las autoridades locales han intentado imponer protocolos estrictos de protección o incluso suspender los tramos más riesgosos, la población local de Suwa ha rechazado tajantemente cualquier modificación. Para los devotos, arriesgar la integridad física no es un espectáculo extremo, sino un deber cívico sagrado de honor.