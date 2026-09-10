Tiene 1200 años y sigue siendo mortal: el aterrador ritual que nadie se atreve a prohibir

En el corazón de la prefectura de Nagano, en Japón, se lleva a cabo un ritual milenario cuya vigencia no solo despierta fascinación en todo el mundo, sino también un profundo estremecimiento por lo que genera: el Onbashira.
Esta festividad sintoísta cuenta con más de 1.200 años de historia ininterrumpida y ostenta la escalofriante reputación de ser una de las celebraciones más peligrosas del planeta. Se trata de un ritual donde la muerte y el peligro extremo son aceptados.
El letal ritual japonés de los troncos gigantes
El propósito del festival Onbashira es renovar simbólicamente los cuatro edificios del Gran Santuario de Suwa. Para lograrlo, los habitantes deben reemplazar 16 pilares de madera sagrada por troncos nuevos de abeto momi, de 18 metros de largo y un peso de hasta 12 toneladas cada uno.
Sin embargo, el tramo que atrae la atención de todo el mundo, y donde se desata el horror, es el famoso Kiotoshi. Durante esta fase, los participantes más valientes y experimentados se suben a horcajadas sobre los descomunales troncos mientras estos son arrojados a toda velocidad por laderas empinadas con pendientes de hasta 30 grados.
Por qué este festival en Japón sigue provocando trágicas muertes
La combinación de toneladas de madera en caída libre, terrenos irregulares y cero sistemas de frenado convierte cada descenso en una ruleta rusa humana.
A lo largo de las décadas, las estadísticas del ritual no han dado tregua: se han registrado incontables heridos graves y múltiples episodios fatales debidos a aplastamientos directos y caídas dramáticas durante la elevación manual de las maderas.
Pese a que las autoridades locales han intentado imponer protocolos estrictos de protección o incluso suspender los tramos más riesgosos, la población local de Suwa ha rechazado tajantemente cualquier modificación. Para los devotos, arriesgar la integridad física no es un espectáculo extremo, sino un deber cívico sagrado de honor.
En pocas palabras
- Ritual milenario: en Japón se celebra el Onbashira, un ritual de 1200 años con alta peligrosidad.
- Proceso peligroso: implica bajar troncos de 12 toneladas por laderas empinadas, aceptando el riesgo de muerte.
- Tradición inamovible: a pesar de accidentes fatales, la comunidad se niega a prohibir o modificar esta sagrada tradición.