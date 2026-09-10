Un menor le preguntó al ChatGPT cómo hacer un ataque en la escuela: lo detuvieron

Además, se comunicó la citación de los padres junto con el menor a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, preservándose en todo momento la identidad del adolescente y demás datos sensibles.

Finalmente, los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada como Intimidación Pública.

En el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante una investigación que permitió identificar a un menor de edad que habría amenazado con realizar un eventual tiroteo escolar.

La investigación se había iniciado a mediados del mes de agosto, a partir de una alerta remitida por el agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, relacionada con un usuario de correo electrónico, quien habría consultado a la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, en la que manifestaba su intención de realizar un tiroteo en un establecimiento educativo y asesinar a compañeros, inicialmente previsto para 2027.

Ante la gravedad y potencial peligrosidad de las expresiones, personal de la Unidad de Investigación Antiterrorista, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales de esta institución, desplegó tareas en el ámbito digital y de campo mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), logrando individualizar al presunto autor y establecer su ubicación en el partido de Quilmes, por lo que intervino en la investigación la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, a cargo de Walter Bruno.

Fuente: noticiasargentinas.com