Especialistas del FBI(Federal Bureau of Investigation) de los Estados Unidos llegaron a la provincia para dictar una capacitación clave a la policía local. El entrenamiento estuvo dirigido a los integrantes del Grupo Especial de Seguridad (GES), la unidad de élite que forma parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de laPolicía de Mendoza.
El FBI capacitó a la Policía de Mendoza para intervenir en ataques y amenazas en escuelas
Especialistas del FBI entrenaron al Grupo Especial de Seguridad (GES) para perfeccionar la respuesta rápida en los primeros minutos de una crisis escolar
La actividad se centró específicamente en cómo actuar ante amenazas activas y eventos críticos dentro de escuelas lo que cobra relevancia tras algunos hechos producidos en nuestra provincia.
Las jornadas de actualización técnica y táctica se desarrollaron en el polígono de tiro de la Base Cóndor. El objetivo principal fue incorporar herramientas operativas utilizadas a nivel internacional para intervenir durante los primeros minutos de una crisis, un lapso de tiempo que los expertos consideran "determinante" para salvar vidas y minimizar riesgos en ámbitos educativos.
El foco en los primeros minutos: la clave del éxito táctico
La formación puso especial énfasis en escenarios escolares complejos, trabajando bajo la premisa de que una respuesta veloz y coordinada puede cambiar drásticamente el desenlace de un incidente. Entre los puntos principales que se adiestraron figuran:
- Estrategias de actuación frente a tiradores o amenazas activas.
- Coordinación y despliegue entre los primeros efectivos en llegar al lugar.
- Comunicación en entornos educativos bajo situaciones de extremo estrés.
- Mecanismos para reducir los tiempos de intervención mientras se aguarda el despliegue total de los equipos de asalto.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que los miembros del GES que recibieron esta instrucción internacional tendrán ahora la tarea de transferir y replicar estos conocimientos al resto de la fuerza policial de la provincia.
Nuevos protocolos para las escuelas mendocinas
Esta llegada del FBI a Mendoza no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un proceso de actualización de protocolos que el Gobierno provincial viene impulsando. De hecho, este año el Ministerio de Seguridad oficializó las nuevas guías de actuación para incidentes críticos y amenazas en establecimientos educativos.
Estas guías no sólo delimitan el accionar y las responsabilidades de los uniformados al momento de ingresar a un colegio en crisis, sino que también establecen pautas de actuación precisas para los directivos, docentes y la comunidad educativa en general ante situaciones de riesgo extremo.
Con la incorporación de esta experiencia e instrucción internacional con el FBI, las autoridades buscan dotar a la Policía de Mendoza de herramientas avanzadas para enfrentar escenarios de alta complejidad, priorizando una respuesta rápida, coordinada y eficaz para resguardar la vida de los alumnos y el personal escolar.