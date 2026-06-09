El FBI capacitó a la Policía de Mendoza para intervenir en ataques y amenazas en escuelas

policia de mendoza fbi1 Un momento de la capacitación de los policías de Mendoza a cargo del FBI. Foto: Ministerio de Seguridad

El foco en los primeros minutos: la clave del éxito táctico

La formación puso especial énfasis en escenarios escolares complejos, trabajando bajo la premisa de que una respuesta veloz y coordinada puede cambiar drásticamente el desenlace de un incidente. Entre los puntos principales que se adiestraron figuran:

Estrategias de actuación frente a tiradores o amenazas activas.

frente a tiradores o amenazas activas. Coordinación y despliegue entre los primeros efectivos en llegar al lugar.

entre los primeros efectivos en llegar al lugar. Comunicación en entornos educativos bajo situaciones de extremo estrés.

bajo situaciones de extremo estrés. Mecanismos para reducir los tiempos de intervención mientras se aguarda el despliegue total de los equipos de asalto.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que los miembros del GES que recibieron esta instrucción internacional tendrán ahora la tarea de transferir y replicar estos conocimientos al resto de la fuerza policial de la provincia.

policia de mendoza fbi2 Desde el FBI llegaron a Mendoza para capacitar a integrantes del GES. Foto: Ministerio de Seguridad

Nuevos protocolos para las escuelas mendocinas

Esta llegada del FBI a Mendoza no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un proceso de actualización de protocolos que el Gobierno provincial viene impulsando. De hecho, este año el Ministerio de Seguridad oficializó las nuevas guías de actuación para incidentes críticos y amenazas en establecimientos educativos.

Estas guías no sólo delimitan el accionar y las responsabilidades de los uniformados al momento de ingresar a un colegio en crisis, sino que también establecen pautas de actuación precisas para los directivos, docentes y la comunidad educativa en general ante situaciones de riesgo extremo.

Con la incorporación de esta experiencia e instrucción internacional con el FBI, las autoridades buscan dotar a la Policía de Mendoza de herramientas avanzadas para enfrentar escenarios de alta complejidad, priorizando una respuesta rápida, coordinada y eficaz para resguardar la vida de los alumnos y el personal escolar.