La AFA desmintió el secuestro de celulares a Chiqui Tapia en EE. UU. y negó citaciones judiciales

Según precisó la institución, el requerimiento judicial fue elevado a un tercero, a quien se le exigió la presentación de documentación y registros de comunicaciones que involucran a diversas personas, entre ellas autoridades de la AFA.

"Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", remarcó tajante la entidad rectora del fútbol nacional.

Cruce con las versiones periodísticas y advertencia de acciones legales

Las aclaraciones de la casa madre del fútbol argentino se contraponen con los reportes periodísticos de los principales portales del país, que sostenían que el procedimiento en el aeropuerto de Nueva York había causado demoras en la partida del chárter oficial y que la causa guardaba relación con la firma TourProdEnter LLC, un agente comercial radicado en Florida contratado para gestionar acuerdos de sponsoreo y amistosos por más de 300 millones de dólares.

Desde la AFA descartaron de plano cualquier medida de fuerza o restricción personal sobre sus dirigentes: "El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad".

Finalmente, el organismo exhortó al periodismo a "verificar adecuadamente el contenido de los documentos" antes de publicar afirmaciones que lesionen el honor de la institución. En esa línea, concluyeron advirtiendo que la AFA se reserva el derecho de iniciar acciones legales ante la difusión de información que consideraron "falsa o manifiestamente engañosa".