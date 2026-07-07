El FBI investiga en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA

Los contratos de la AFA bajo la lupa judicial

Los investigadores del FBI centran sus preguntas en los vínculos institucionales con empresas de marketing deportivo radicadas en Miami y Delaware. Entre los testimonios recogidos se encuentran empresarios del sector y ex colaboradores que detallaron cómo se triangulaban los pagos por los partidos amistosos de la Selección Argentina en el exterior.

Los fiscales intentan comprobar si existieron retornos económicos hacia cuentas personales de directivos de la AFA o de intermediarios no autorizados por las normativas vigentes. "Se busca establecer el destino final de las comisiones pagadas por las licencias oficiales y el merchandising en territorio estadounidense", señalaron fuentes judiciales ligadas al caso a los medios nacionales. La mira también está puesta en las cuentas bancarias utilizadas para estas transferencias, muchas de las cuales operaban en el circuito financiero de Manhattan, moviendo millones de dólares.

El impacto institucional y las repercusiones en la AFA

Hasta el momento, la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia, no ha emitido un comunicado oficial respecto a los avances de esta causa en el exterior. Sin embargo, allegados a la dirigencia sostienen que los contratos cuestionados pasaron por todas las auditorías internas y legales requeridas.

El avance del FBI genera una fuerte preocupación en el ámbito deportivo local, ya que coincide con un proceso de fuerte tensión política entre la AFA y el gobierno nacional respecto a los modelos de gestión y la posible implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).