Agentes del FBI y fiscales federales de los Estados Unidos comenzaron a tomar testimonios clave en una investigación penal sobre las operaciones financieras de la AFA en territorio norteamericano. El foco principal de la justicia estadounidense está puesto en los millonarios contratos de derechos comerciales firmados en los últimos años.
El FBI investiga en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA
Agentes federales y fiscales estadounidenses toman declaraciones sobre los movimientos de fondos de la AFA en territorio norteamericano
El origen de la investigación sobre la AFA
El caso, que se maneja bajo estrictas condiciones de confidencialidad en los tribunales de Brooklyn, Nueva York, cobró un nuevo impulso en las últimas semanas. Según revelaron los diarios La Nación y Perfil, las pesquisas buscan determinar si las estructuras de negocios montadas por la dirigencia de la AFA infringieron las leyes federales de Estados Unidos.
Las líneas de investigación apuntan de manera directa a los contratos de derechos de transmisión, sponsoreo y la adquisición de bienes inmuebles. Las autoridades norteamericanas sospechan que detrás de estas firmas podrían esconderse maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos. El procedimiento recuerda, por su matriz, a la histórica causa conocida mundialmente como el FIFA Gate, que en 2015 sacudió las estructuras del fútbol global y que salpicó a varios directivos de la AFA.
Los contratos de la AFA bajo la lupa judicial
Los investigadores del FBI centran sus preguntas en los vínculos institucionales con empresas de marketing deportivo radicadas en Miami y Delaware. Entre los testimonios recogidos se encuentran empresarios del sector y ex colaboradores que detallaron cómo se triangulaban los pagos por los partidos amistosos de la Selección Argentina en el exterior.
Los fiscales intentan comprobar si existieron retornos económicos hacia cuentas personales de directivos de la AFA o de intermediarios no autorizados por las normativas vigentes. "Se busca establecer el destino final de las comisiones pagadas por las licencias oficiales y el merchandising en territorio estadounidense", señalaron fuentes judiciales ligadas al caso a los medios nacionales. La mira también está puesta en las cuentas bancarias utilizadas para estas transferencias, muchas de las cuales operaban en el circuito financiero de Manhattan, moviendo millones de dólares.
El impacto institucional y las repercusiones en la AFA
Hasta el momento, la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia, no ha emitido un comunicado oficial respecto a los avances de esta causa en el exterior. Sin embargo, allegados a la dirigencia sostienen que los contratos cuestionados pasaron por todas las auditorías internas y legales requeridas.
El avance del FBI genera una fuerte preocupación en el ámbito deportivo local, ya que coincide con un proceso de fuerte tensión política entre la AFA y el gobierno nacional respecto a los modelos de gestión y la posible implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).