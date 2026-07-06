Cometió un robo en una casa donde no ejerció la violencia, pero igual derivó en la muerte de la víctima. La mujer de 74 años, debido al susto de ver al ladrón que ingresaba a su casa, falleció tras sufrir un infarto. Ahora, el delincuente admitió haber cometido el hecho en San Rafael y recibió una condena superior a los 10 años de cárcel.
Cometió un robo en una casa, una mujer murió infartada y lo condenaron a 10 años por el hecho
Jon Franco Aksenen (30) admitió haber cometido el robo que derivó en la muerte de una mujer de 74 años en San Rafael
Este lunes, Jon Franco Aksenen (30) protagonizó un juicio abreviado donde no sólo admitió haber cometido el robo que derivó en la muerte de Clara Rosario Rodríguez, sino que también coincidió en la calificación que le impuso el fiscal departamental Javier Giaroli al expediente.
De esta forma, el juez Claudio Gil lo condenó a una pena de 10 años y 6 meses de prisión por el delito de robo seguido de muerte. Además se declaró la cuarta reincidencia del hombre que tiene ya varias condenas en su contra.
El robo seguido de muerte en San Rafael
En las primeras horas de la noche del 30 de noviembre de 2024, Clara Rodríguez estaba acostada en su casa ubicada en calle Lavalle al 687 de San Rafael. Un solitario ladrón trepó la medianera, rompió una tela mosquitera de una ventana, ingresó y llegó hasta la habitación. Se llevó el celular que tenía la víctima cargando a su lado.
La mujer alcanzó a pedir auxilio. Los vecinos escucharon y llamaron al 911. Cuando la Policía llegó al lugar no había nada para hacer: la víctima estaba muerta. El Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó luego que sufrió una arritmia por descarga adrenérgica, es decir, una subida de adrenalina y estrés que derivó en un infarto.
Una hija de la víctima fatal ayudó a orientar la investigación: confirmó que se había tratado de un robo, ya que notó la tela mosquitera dañada y el faltante del teléfono de su madre. Los investigadores detectaron rápidamente que desde el número de ese celular se habían realizado 2 llamados un par de minutos después del robo. Rastrearon a la persona que había recibido la comunicación y era la madre de Jon Aksenen, quien dijo que su hijo le había llamado desde un teléfono "prestado".
El joven fue detenido a los pocos minutos. También su novia, ya que testigos señalaron que habían visto a una pareja en las inmediaciones del domicilio antes del robo. De hecho, esta mujer declaró en la causa y confirmó la presencia de ambos en el lugar. Sin embargo, declaró que Jon Aksenen le dijo que debía ir a cobrar un dinero y no sabía que iba a cometer un robo. Finalmente, la mujer terminó sobreseída en el expediente.