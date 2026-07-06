Un ex juez pidió la libertad antes de ser condenado por abuso sexual contra una mujer haitiana

El ex juez Hugo Torino y la víctima de los hechos de violencia de género.

El fallo contra el ex juez que llegó a la Corte

Tras ser condenado en el juicio, el ex juez Hugo Torino apeló ante la Suprema Corte de Justicia. El máximo Tribunal de Justicia provincial confirmó la sentencia en su totalidad, excepto respecto al delito de tenencia ilegal de archivos de pedofilia. Se descartó esa acusación porque no quedó en claro si cuando el hombre tenía esos contenidos ya se había tipificado como un delito en el Código Penal.

Ante este pequeño cambio, la Corte ordenó que se dicte una nueva sentencia pero sólo respecto a la cantidad de años de prisión. En una audiencia que se realizó en estos días, la fiscal Daniela Chaler pidió 13 años de prisión, mientras que los abogados de la víctima -Lucas Lecour y Silvina Bustos- sostuvieron los 14 años.

El abogado defensor del ex juez pidió el mínimo de la pena que es de 6 años. Al mismo tiempo, solicitó el cese de la prisión preventiva que Hugo Torino está cumpliendo en un domicilio ubicado en Guaymallén. El nuevo fallo será dictado en los últimos días de julio por un Tribunal integrado por Horacio Cadile, Aníbal Crivelli y Juan Manuel Pina.

El ex juez volverá a ser condenado en el Polo Judicial Penal.

Los antecedentes del caso del ex juez Hugo Leonardo Torino

El expediente comenzó en 2017 cuando fue denunciado por su ex pareja, que nació en Haití y conoció a Torino por redes sociales. El entonces juez le pagó el pasaje y vivieron en una casa ubicada en Dorrego, en Guaymallén. Pero la mujer lo acusó por haberla sometido sexual, psicológica y económicamente. Por estas denuncias, Torino terminó detenido el 24 de noviembre de 2020.

Entre octubre de 2015 y mayo de 2017 abusó de la mujer sexualmente al menos dos veces por semana. Según declaró la víctima, el hombre le decía que "yo soy el que te está manteniendo. Me vas a cumplir los martes y jueves. Te venís, tenemos sexo y te vas. Aguantatelá y si no andate a tu país".

El sometimiento sexual, que según la mujer también ocurría mientras ella dormía, iba de la mano con la violencia económica. "Vos no me hacés caso, no sos dócil. Te compré el pasaje, te doy de comer, te doy un lugar donde vivir", le recalcaba el magistrado.

Cuando el caso se judicializó y la Justicia de Familia le impuso al sospechoso una prohibición de acercamiento a fines de 2017, se cree que luego le envió un mensaje por teléfono a su ex pareja donde le exigió que levantara la medida "porque si no vas a ver de qué soy capaz".

El ex juez, durante el juicio, negó sistemáticamente todos los hechos que le endilgaron y hasta utilizó sus redes sociales para luchar contra las "falsas denuncias de violencia de género". "