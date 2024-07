Ex juez fue condenado a 14 años por violación, privación de la libertad y coacción a su pareja

Hugo Torino 1.jpg Hugo Leonardo Torino junto a su expareja.

Los antecedentes del caso del ex juez Hugo Leonardo Torino

El expediente comenzó en 2017 cuando fue denunciado por su ex pareja, que nació en Haití y conoció a Torino por redes sociales.

El entonces juez le pagó el pasaje y vivieron en una casa ubicada en Dorrego, en Guaymallén. Pero la mujer lo acusó por haberla sometido sexual, psicológica y económicamente.

Por estas denuncias, Torino terminó detenido el 24 de noviembre de 2020.

La teoría que sostuvo la fiscalía para llevar adelante el juicio

La teoría que probó la fiscal Daniela Chaler y los abogados querellantes Silvina Bustos y Lucas Lecour es que entre octubre de 2015 y mayo de 2017 abusó a la mujer sexualmente al menos dos veces por semana.

Según declaró la víctima, el hombre le decía que "yo soy el que te está manteniendo. Me vas a cumplir los martes y jueves. Te venís, tenemos sexo y te vas. Aguantatelá y sino andate a tu país".

El sometimiento sexual, que según la mujer también ocurría mientras ella dormía, iban de la mano con la violencia económica. "Vos no me hacés caso, no sos dócil. Te compré el pasaje, te doy de comer, te doy un lugar donde vivir", le recalcaba el magistrado.

Cuando el caso se judicializó y la Justicia de Familia le impuso una prohibición de acercamiento al sospechoso a fines de 2017, se cree que luego le envió un mensaje por teléfono a su ex pareja donde le exigió que levantara la medida "porque sino vas a ver de qué soy capaz".

Pornografía infantil

Además de los delitos en contexto de violencia de género, la Fiscalía sostuvo que el 26 de octubre de 2019 se encontró un pendrive en el domicilio de Hugo Torino que tenía cerca de 1.500 fotografías de las cuales el 90% eran de material de abuso sexual infantil. En concreto, fueron 1.380 imágenes de menores de edad en situaciones sexuales.

La defensa calificó de "lawfare" el juicio en contra del ex magistrado

Cuando arrancaron las denuncias en su contra, Hugo Torino comenzó los trámites de jubilación y al momento de la detención ya no era magistrado.

El hombre, durante el juicio, negó sistemáticamente todos los hechos que le endilgaron y hasta utilizó sus redes sociales para luchar contra las "falsas denuncias de violencia de género".

Hugo Torino 3.jpg Una de las publicaciones en Facebook del ex juez condenado a 14 años de prisión por violencia de género y tenencia de pornografía infantil.

"Son todas mentiras de la denunciante con el fin de obtener ventajas en diversos aspectos. El lawfare no está solo en política. Es una causa totalmente armada", aseguró, en su momento, el abogado Maximiliano Legrand.

Respecto a la tenencia de archivos pedófilos, la defensa sostuvo que las imágenes habían sido borradas en el pen drive y fueron recuperadas gracias a un procedimiento informático: "Esas fotos eran de larga data. En ningún momento estuvieron vinculadas a la computadora de Torino".