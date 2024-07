El policía que golpeó a su superior denunció "hostigamiento, persecución y humillaciones"

"Muchas personas en los medios de comunicación salen a hablar y matarme en los comentarios sin saber, sin conocer el verdadero trasfondo de este hecho lamentable", aseguró.

Fernando Vega oficial de la policia.jpg El efectivo Fernando Vegas.

También confirmó una mala relación con el subcomisario de 42 años que el día de la riña dijo no acordarse detalles de la pelea debido a que quedó inconsciente por los golpes que recibió.

"Las diferencias con este superior son de vieja data. Hace poco más de un año y medio que venía sufriendo hostigamiento, persecución, humillaciones por parte de este señor subcomisario, el cual con su condición de supervisor pensó, creía, que podía maltratar, perseguir y humillar a sus subalternos", denunció el oficial Vegas.

El policía dijo no tener antecedentes de violencia

Para completar su carrera policial, Vegas contó que "mi última sanción data de 12 años atrás por no asistir a un evento deportivo", y reconoció que no lo hizo porque "ese día me quedé dormido". Además destacó: "No tengo denuncias ni antecedentes de violencia de ningún tipo".

Y reveló que el conflicto con su superior, y subcomisario de la Policía de Mendoza, es de larga data ya que el maltrato, la persecución y la humillación que dijo recibir de su parte "lo hizo por muchos años, no solo conmigo sino con muchos efectivos más del 911, efectivos que no se animan a hablar, a pedir ayuda y créanme que son demasiados lo que estaban pasando por la misma situación".

"He recibido muchísimos mensajes de apoyo de personas que pasaron por lo mismo y tuvieron que alejarse de la institución, personas que aun después de un año siguen en recuperación psicológica por agresiones de este señor", expresó.

911 mendoza.jpg La pelea entre el oficial principal y el subcomisario se desató en las instalaciones del CEO, donde funciona el 911 en el Ministerio de Seguridad.

Por último, el policía Vegas deseó "que se haga justicia y que mi caso sirva para que se termine con este tipo de hostigamientos hacia el personal subalterno".

Cerró con un agradecimiento por el apoyo recibido y confesó sentirse "querido y respetado tanto por la tropa como por jefes".

