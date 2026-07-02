Condenaron por falso testimonio al "testigo estrella" que quiso salvar a Walter Bento

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El derrotero de Diego Barrera

Cuando su socio Diego Aliaga (51) se encontraba en calidad de desaparecido, a mediados de 2020, Diego Barrera fue el primero que declaró en un expediente que ese hombre "maneja todo en la Justicia Federal", haciendo referencias al cobro de coimas por parte de jueces para favorecer a presos. Ese fue uno de tantos puntapiés que derivó en el procesamiento del juez federal Walter Bento.

Ya a mediados de noviembre de 2023, el megajuicio por las coimas en Mendoza se estaba desarrollando. Walter Bento había sido detenido días atrás y Diego Barrera ya estaba condenado a prisión perpetua por el secuestro y asesinato de Diego Aliaga. Era considerado uno de los "testigos estrella" para hablar sobre los sobornos en la Justicia Federal.

Diego Aliaga fue asesinado a mediados de 2020.

Diego Barrera brindó declaración en el juicio el 14 y 15 de noviembre de 2023. “Vengo a decir la verdad y nada más que la verdad”, fueron sus primeras palabras. Acto seguido, contradijo todo lo que había declarado durante la investigación. Aseguró que ese fue un relato armado por personas del ámbito político peronista, judicial y policial para hacer caer a Walter Bento. Se lo obligaron a decir a cambio de beneficios para él y su familia en la causa del crimen de Diego Aliaga.

Lo cierto es que nada de eso ocurrió. Ni Diego Barrera ni su familia obtuvieron beneficios, ni la causa contra Walter Bento era una conspiración. El juez federal terminó condenado a 18 años de prisión a principios de este año, la pena más alta por corrupción a nivel nacional. En paralelo, se abrió una nueva investigación contra Diego Barrera por falso testimonio que ahora derivó en su nueva pena.