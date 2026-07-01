La Suprema Corte pasó a resolver si confirma o anula el sobreseimiento de los rugbiers franceses

Rugbiers franceses: la Fiscalía pidió confirmar el sobreseimiento

La fiscal Daniela Chaler pidió a la Suprema Corte de Justicia que confirme el sobreseimiento de los deportistas galos: "Se verificó la suficiencia de la investigación del Ministerio Público Fiscal, descartándose la existencia de medidas probatorias pendientes con aptitud para modificar la situación procesal de los imputados"

Y agregó: "La parte querellante no ha logrado demostrar la arbitrariedad o insuficiencia de la decisión impugnada, propiciando el rechazo del recurso de casación y la confirmación del sobreseimiento".

La audiencia oral del caso de los rugbiers franceses encabezada por tres jueces de la Suprema Corte: José Valerio, Dalmiro Garay y Norma Llatser, quienes decidirán si confirman el sobreseimiento u ordenan reinvestigar a los deportistas. Foto: Martín Pravata

La nueva etapa del proceso judicial fue instada, mediante un recurso de Casación presentado en la Suprema Corte de Justicia, por la abogada que representa a la denunciante desde julio de 2024, un día después de que los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou jugaran con la Selección francesa de rugby contra Los Pumas en el Estadio Malvinas Argentinas.

Rugbiers franceses: la pretensión de la denunciante

La abogada de la denunciante pidió a la Suprema Corte de Justicia que deje sin efecto el sobreseimiento de Jegou y Auradou porque "adolece de arbitrariedad y falta de fundamentación suficiente; presenta razonamientos y conclusiones que no derivan lógicamente de la prueba producida, en violación a las reglas de la sana crítica racional y del debido proceso". Y detalló 6 puntos:

. Falta de juzgamiento con perspectiva de género y vulneración del deber de diligencia reforzada

. Valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba

. Denegación arbitraria de prueba pertinente

. Falta de agotamiento de la etapa de la investigación penal

. Falta de diferenciación de roles en la intervención de los acusados

. Prejuzgamiento y defectos de fundamentación

Rugbiers franceses: entre la "falsa denuncia" y la reinvestigación

Los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou asistieron a la audiencia judicial desde Nueva Zelanda, a través de una plataforma virtual. Es que, por estas horas, participan de la gira de la Selección francesa de rugby en el país oceánico.

Los rugbiers franceses (en la esquina inferior derecha de la pantalla) asistieron a la audiencia oral desde Nueva Zelanda, donde están de gira con la Selección de Rugby de su país, a través de la virtualidad.

Fueron autorizados por el cuerpo técnico, explicó el abogado defensor porteño, Rafael Cúneo Libarona, que retornó a Mendoza convencido de que todo lo que pasó con sus clientes fue una "falsa denuncia".

Rugbiers franceses: el defensor pidió que se confirme el sobreseimiento

El defensor de los rugbiers franceses pidió a la Corte que confirme el sobreseimiento de sus clientes: "Costó mucho conseguir la libertad de mis defendidos. Fueron muchas audiencias: 17 testigos entre ellos, familiares de la denunciante, su mejor amiga, su dentista. En términos procesales ella tiene derecho a asistir a todas las instancias pero siempre tiene que ser con respeto, con decoro". Y agregó: "El Ministerio Público Fiscal trabajó con perspectiva de género, respetando todas las garantías constitucionales".

Rafael Cúneo Libarona, defensor de los rugbiers franceses, en el comienzo de la audiencia oral de la Suprema Corte de Justicia. Fotos: Martín Pravata

La abogada Natacha Romano, que llevó el caso a la Suprema Corte, cuestionó en Casación el sobreseimiento de los rugbiers franceses y pidió que la causa sea reinvestigada por la Fiscalía de Delitos Sexuales. Su representada había indicado que no iba a asistir, pero minutos antes de comenzar la audiencia llegó acompañada y con lentes oscuros.

Natacha Romano, abogada de la mendocina que denunció a los rugbiers franceses por abuso sexual hace casi 2 años.

La abogada querellante argumentó, previamente y por escrito, que la Fiscalía de Delitos Sexuales no tuvo en cuenta pruebas determinantes, como que la mujer de 40 años no consintió la relación sexual con Hugo Auradou y que tampoco se consideró la participación "criminal" de su colega Oscar Jegou, cuando -de acuerdo a la denuncia- ingresó a la habitación del hotel Diplomatic de Ciudad, el domingo 7 de julio a la madrugada, donde ambos deportistas se alojaban.

Rugbiers franceses: 5 meses acusados en Mendoza

El caso de los rugbiers franceses tuvo en vilo a la Justicia de Mendoza entre julio y diciembre de 2024 y tuvo amplia repercusión a nivel mundial.

El domingo 7 de julio por la tarde, la mendocina de 39 años los denunció por abuso sexual en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Relató que había conocido a Hugo Auradou el sábado a la noche en un boliche de Luján y que luego ambos pasaron la noche en el hotel Diplomatic, donde se alojaba la Selección francesa de rugby.

Detalló que no consintió una relación sexual con Auradou y mucho menos con Jegou, por lo que denunció haber sido violada.

Los deportistas fueron detenidos el martes 9 de julio en un hotel de Buenos Aires horas antes de partir, como parte de la delegación de su país, a Montevideo, Uruguay. Les imputaron el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

Los trajeron a Mendoza en avión con auxilio de la Policía Federal y los alojaron en la Estación Transitoria de Detenidos del Polo Judicial.

Más tarde, cuando la Justicia avaló el pedido de prisión domiciliaria quedaron detenidos con tobilleras electrónicas en un departamento de la Quinta Sección, ofrecido por mendocinos ligados al rugby.

En agosto recuperaron la libertad luego de que el fiscal Darío Nora dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito con el aval de la fiscal jefa, Daniela Chaler, y del Procurador Adjunto en lo Penal, Gonzalo Nazar.

Coincidieron en que la denunciante había cometido contradicciones e incongruencias en su declaración. También analizaron audios y videos y peritajes psicológicos.

En septiembre de ese año se les permitió regresar a Francia y en diciembre la jueza Eleonora Arenas avaló la postura de los fiscales por lo que dio por cerrado el caso. Al menos, en esa primera etapa.