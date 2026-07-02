El tratamiento del caso de los rugbiers franceses en la Suprema Corte de Justicia tuvo una insólita derivación: la Fiscalía pidió formalmente que el Colegio de Abogados investigue la conducta de Natacha Romano, abogada de la denunciante, por dichos agraviantes vertidos durante la audiencia judicial a puertas cerradas del miércoles.
Caso rugbiers franceses: escándalo en los Tribunales y denuncia contra una abogada por agravios
La Fiscalía pidió que el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados investigue a la abogada de la denunciante de los rugbiers franceses, por sus dichos en la Corte
La petición llegará al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados en los próximos días, junto con la sentencia en Casación de los supremos Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llatser.
Por estas horas, los magistrados deciden si -como pidió la Fiscalía- confirman el sobreseimiento de los rugbiers franceses Oscar Jegou y Hugo Auradou, acusados, presos y liberados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en 2024, u ordenan reabrir la pesquisa, como pidió la denunciante a través de su abogada.
Rugbiers franceses en la Suprema Corte de Justicia
La fiscal Daniela Chaler representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia judicial oral del miércoles en la Suprema Corte de Justicia, donde las partes expusieron sus argumentos en favor y en rechazo del planteo de anular el sobreseimiento y reabrir la investigación.
A su lado, la abogada Natacha Romano. Y detrás suyo, la denunciante de 41 años, que el domingo 7 de julio de 2024 acusó a los rugbiers franceses de haberla sometido sexualmente en un hotel de Ciudad.
En 2024, Chaler -jefa de Fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual- avaló la decisión del fiscal investigador, Darío Nora, de promover el sobreseimiento de los rugbiers franceses "por inexistencia de delito" contra la denunciante.
El miércoles revalidó esa postura, pidió a la Suprema Corte que rechace el planteo de la denunciante y defendió el trabajo de la Unidad Fiscal.
Rugbiers franceses: tensión y gritos en la Suprema Corte
Los momentos de alta tensión en la sala 32 del tercer piso de los Tribunales provinciales se vivieron durante algunos momentos de la exposición de la abogada Romano.
Como se esperaba, pidió a los tres jueces de la Corte que la miraban atentamente, que anulen el sobreseimiento de los rugbiers franceses Oscar Jegou y Hugo Auradou y ordenen la reapertura de la investigación. Tampoco estaba fuera de lógica que cuestionara a la defensa técnica y a la Fiscalía.
El clima típicamente jurídico se rompió cuando Romano habló, en la sala, de "corrupción" y de connivencia entre la Fiscalía -que investigó y desvinculó a los rugbiers franceses en 2024- y la defensa técnica ejercida por el abogado porteño Rafael Cúneo Libarona.
La escena se repitió en los pasillos de los Tribunales, cuando el cónclave había terminado. Romano habló de "corrupción y usó el término "burros" para referirse a los fiscales.
Luego, la denunciante. Mientras ingresaba a un ascensor para retirarse del edificio, gritó contra Rafael Cúneo Libarona, el sistema judicial y políticos de turno.
Para mediados de agosto se espera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que decidirá entre confirmar el sobreseimiento de los rugbiers franceses y reabrir la pesquisa por delitos sexuales iniciada en 2024.