Caso rugbiers franceses: escándalo en los Tribunales y denuncia contra una abogada por agravios

Un momento de la audiencia por el caso de los rugbiers franceses. De espaldas, la denunciante; al fondo, los jueces de la Suprema Corte de Justicia José Valerio, Dalmiro Garay y Norma Llatser.

Rugbiers franceses en la Suprema Corte de Justicia

La fiscal Daniela Chaler representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia judicial oral del miércoles en la Suprema Corte de Justicia, donde las partes expusieron sus argumentos en favor y en rechazo del planteo de anular el sobreseimiento y reabrir la investigación.

A su lado, la abogada Natacha Romano. Y detrás suyo, la denunciante de 41 años, que el domingo 7 de julio de 2024 acusó a los rugbiers franceses de haberla sometido sexualmente en un hotel de Ciudad.

En 2024, Chaler -jefa de Fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual- avaló la decisión del fiscal investigador, Darío Nora, de promover el sobreseimiento de los rugbiers franceses "por inexistencia de delito" contra la denunciante.

El miércoles revalidó esa postura, pidió a la Suprema Corte que rechace el planteo de la denunciante y defendió el trabajo de la Unidad Fiscal.

La fiscal Daniela Chaler y un gesto que denota incomodidad absoluta. A su lado, la abogada Natacha Romano. En la esquina inferior derecha de la pantalla, los rugbiers franceses, vía virtual desde Nueva Zelanda, en gira con la Selección de su país. Fotos: Martín Pravata

Rugbiers franceses: tensión y gritos en la Suprema Corte

Los momentos de alta tensión en la sala 32 del tercer piso de los Tribunales provinciales se vivieron durante algunos momentos de la exposición de la abogada Romano.

Como se esperaba, pidió a los tres jueces de la Corte que la miraban atentamente, que anulen el sobreseimiento de los rugbiers franceses Oscar Jegou y Hugo Auradou y ordenen la reapertura de la investigación. Tampoco estaba fuera de lógica que cuestionara a la defensa técnica y a la Fiscalía.

El clima típicamente jurídico se rompió cuando Romano habló, en la sala, de "corrupción" y de connivencia entre la Fiscalía -que investigó y desvinculó a los rugbiers franceses en 2024- y la defensa técnica ejercida por el abogado porteño Rafael Cúneo Libarona.

La abogada Natacha Romano junto a la fiscal Chaler, a punto de comenzar la audiencia. La tensión ya era evidente. Fotos: Martín Pravata

La escena se repitió en los pasillos de los Tribunales, cuando el cónclave había terminado. Romano habló de "corrupción y usó el término "burros" para referirse a los fiscales.

Luego, la denunciante. Mientras ingresaba a un ascensor para retirarse del edificio, gritó contra Rafael Cúneo Libarona, el sistema judicial y políticos de turno.

Rafael Cúneo Libarona, abogado defensor de los rugbiers franceses.

Para mediados de agosto se espera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que decidirá entre confirmar el sobreseimiento de los rugbiers franceses y reabrir la pesquisa por delitos sexuales iniciada en 2024.