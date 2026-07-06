Cayeron los falsos recolectores de basura que cometieron un robo en una veterinaria

La Policía de Buenos Aires detuvo a los autores del robo.

El modus operandi del robo de los falsos recolectores

Los ladrones, domiciliados en el partido bonaerense de José C. Paz, llevaban bolsas de residuos, tarjetas típicas de presentación del personal de trabajadores de limpieza y tres teléfonos celulares.

Los efectivos de la Policía de Buenos Aires se entrevistaron con el comerciante que fue víctima del robo, quien indicó que estos ladrones, de 22, 30 y 46 años, habían ingresado al local y, tras amenazarlo, le robaron $120.000 en transferencias bancarias.

Dos de estos delincuentes tenían un amplio prontuario: el de 46 años cuenta con 17 causas, entre las que se destacan varias por robos y una condena vigente por hurto; mientras que el de 30 años posee 14 ingresos, uno de ellos por abuso sexual con sometimiento y otros por robos. Además, ambos habían sido demorados en 2025 por extorsionar a conductores para que puedan estacionar, bajo la modalidad de trapitos.

La investigación por el curioso robo de los falsos recolectores de basura quedó a cargo de la Fiscalía de los Barrios Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli. Las autoridades judiciales dispusieron la detención de los ladrones y el secuestro de los elementos que llevaban en su poder.