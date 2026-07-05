El robo de vehículos utilizando inhibidores de señal de alarmas se ha convertido en una constante en los últimos años. Así como también los vínculos entre barrabravas de otras provincias que viajan a Mendoza para cometer delitos. Estos dos factores se entrelazaron en una causa judicial que tiene a un cordobés detenido tras un hecho de inseguridad ocurrido hace poco más de un mes en Ciudad.
El caso del cordobés que era cobijado por barrabravas y fue atrapado tras un robo con inhibidores
El hombre de 44 años fue detenido tras sustraer elementos de una camioneta y efectuar compras con la tarjeta de débito que había robado
El 30 de mayo pasado, cerca de las 21, una mujer se encontraba con sus amigas comiendo en un bar ubicado sobre calle Juan B. Justo, en la Quinta Sección de Ciudad. De repente, le comenzaron a llegar notificaciones a su aplicación celular de Mercado Pago: alguien estaba realizando consumos con su tarjeta de esa billetera virtual.
Las víctimas del robo se dirigieron hasta un kiosco ubicado sobre avenida San Martín, en pleno centro, donde se había registrado el último pago de $21.000. El empleado les describió al sujeto que realizó la compra. Lo vieron a pocos metros del lugar y luego de una breve persecución que involucró a transeúntes lo terminaron deteniendo.
El cordobés detenido por el robo
El sospechoso fue identificado como Diego Martín Ledesma, un hombre de 44 años con residencia en Córdoba. Fue imputado por el delito de hurto agravado por empleo de llave falsa y defraudación por el uso de tarjeta de débito. Arriesga una potencial condena de 1 a 12 años de cárcel.
La investigación reconstruyó que el hombre junto a otro sujeto no identificado utilizó un inhibidor de señal de alarmas cuando la víctima dejó estacionada su camioneta Ford Territory sobre calle Juan B. Justo de Ciudad. Con los mecanismos de seguridad desactivados, sustrajeron del interior varios bolsos que tenían $470.000 en efectivo, zapatillas, perfumes, camperas y la tarjeta de Mercado Pago en cuestión.
Luego, los autores del robo realizaron un rápido recorrido por comercios céntricos donde concretaron compras por poco más de $75.000, hasta que Diego Ledesma terminó finalmente detenido.
A mediados de esta semana, un juez dictó la prisión preventiva del sospechoso ya que cuenta con antecedentes de otros robos y hurtos en la provincia de Córdoba. Según explicó el propio imputado, había viajado desde su provincia natal hacia la provincia al ser invitados por amigos de la barra brava de Gimnasia y Esgrima, a cuyos integrantes conoció cuando el Lobo mendocino jugó un partido como visitante en Córdoba.