El caso del cordobés que era cobijado por barrabravas y fue atrapado tras un robo con inhibidores

La Justicia dictó la prisión preventiva tras el robo.

El cordobés detenido por el robo

El sospechoso fue identificado como Diego Martín Ledesma, un hombre de 44 años con residencia en Córdoba. Fue imputado por el delito de hurto agravado por empleo de llave falsa y defraudación por el uso de tarjeta de débito. Arriesga una potencial condena de 1 a 12 años de cárcel.

La investigación reconstruyó que el hombre junto a otro sujeto no identificado utilizó un inhibidor de señal de alarmas cuando la víctima dejó estacionada su camioneta Ford Territory sobre calle Juan B. Justo de Ciudad. Con los mecanismos de seguridad desactivados, sustrajeron del interior varios bolsos que tenían $470.000 en efectivo, zapatillas, perfumes, camperas y la tarjeta de Mercado Pago en cuestión.

Luego, los autores del robo realizaron un rápido recorrido por comercios céntricos donde concretaron compras por poco más de $75.000, hasta que Diego Ledesma terminó finalmente detenido.

A mediados de esta semana, un juez dictó la prisión preventiva del sospechoso ya que cuenta con antecedentes de otros robos y hurtos en la provincia de Córdoba. Según explicó el propio imputado, había viajado desde su provincia natal hacia la provincia al ser invitados por amigos de la barra brava de Gimnasia y Esgrima, a cuyos integrantes conoció cuando el Lobo mendocino jugó un partido como visitante en Córdoba.