Qué pasó con el mendocino detenido tras quedarse con una mochila olvidada con casi $90.000.000

Tras el conteo realizado por la Policía, se estableció que el dinero recuperado ascendía exactamente a $83.910.000, cifra que coincidía con la totalidad del efectivo que el hombre había olvidado dentro de la mochila sobre la banquina de la Ruta 4.

Con esa aclaración quedó descartada la diferencia de dinero que había surgido a partir de las primeras versiones del caso.

Qué dijo el mendocino

El hombre, de 45 años, circulaba por la zona a bordo de un Ford Focus cuando encontró la mochila.

Según declaró ante los investigadores, el hallazgo fue completamente casual y, al abrir el bolso y descubrir la cantidad de dinero que contenía, atravesó un "estado de desconcierto" que le impidió actuar inmediatamente.

También aseguró que su intención era devolver el dinero a su propietario.

El hombre fue detenido por la Policía a través de un análisis de cámaras de seguridad.

La Fiscalía consideró que ese relato resultó consistente con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación.

La causa quedó sin efecto

Otro elemento determinante fue la decisión del productor agropecuario de no promover acciones penales contra el mendocino.

Al comprobar que el dinero había sido recuperado en su totalidad, sumado a la ausencia de antecedentes penales del imputado y a la falta de elementos que demostraran una intención delictiva suficiente para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal resolvió que no existían fundamentos para avanzar con la persecución penal.

Como consecuencia, quedó sin efecto la audiencia de formalización que estaba prevista para este jueves.

La Justicia pampeana también ordenó la inmediata liberación del empresario mendocino y dispuso la devolución del Ford Focus y de los teléfonos celulares que habían sido secuestrados durante la investigación.

Con el dinero nuevamente en poder de su dueño y sin impulso de la acción penal por parte de la víctima, el expediente quedó encaminado a su archivo definitivo.