"24 horas más y morían": rescatan a 16 hermanos secuestrados en condiciones inhumanas

Los efectivos policiales ingresaron a una vivienda prefabricada en ruinas con una orden judicial por un delito completamente ajeno. Al avanzar por los pasillos, se encontraron con el horror.

Los 16 hermanos se encontraban hacinados en un cubículo miserable de 3x3 metros, conviviendo con sus propios excrementos, montañas de basura y una alarmante falta de aire y luz natural.

Siete de los hermanos fueron trasladados de urgencia al hospital.

El cuadro médico de los menores era desesperante. Siete de ellos debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales y dos requirieron evacuación en helicóptero sanitario debido a la gravedad de sus cuadros de desnutrición y lesiones físicas.

Más allá del horror, lo sorprendente es que ninguno de estos chicos existía para el Estado norteamericano. Jamás pisaron una escuela, carecían de controles médicos y los mayores ni siquiera sabían escribir sus propios nombres o hilvanar oraciones fluidas.

Un perverso mecanismo de secuestro

Los acusados, los padres y los abuelos de los chicos, se trasladaban de ciudad en ciudad de manera intermitente en Estados Unidos apenas sospechaban que el entorno empezaba a hacer preguntas.

La pareja central de esta "casa del horror" se había casado cuando ella tenía 15 años y él 18. Desde ese momento, iniciaron una dinámica de encierro estricto que se extendió por dos décadas. Todo respondía a una dinámica sádica familiar.

Los cuatro adultos permanecen tras las rejas bajo una fianza de 300 mil dólares cada uno, una cifra que hasta el momento nadie pagó. Ahora, los hermanos sobrevivientes intentarán conocer el mundo exterior.