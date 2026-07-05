La policía de Estados Unidos realizaba inspecciones rutinarias hasta que descubrieron un escenario realmente sacado de una película de terror: la trama, que salió a la luz en las últimas horas en el estado de Ohio, tiene como víctimas a 16 hermanos de entre un año y medio y 18 años.
"24 horas más y morían": rescatan a 16 hermanos secuestrados en condiciones inhumanas
La Policía se encontró con una familia numerosa que, puertas adentro, ejecutaba un secuestro doméstico y silencioso. Los detalles del gran rescate
Fue en Ohio donde las autoridades se encontraron con una familia numerosa que, puertas adentro, ejecutaba un secuestro doméstico y silencioso. Tras el hallazgo, rápidamente comenzaron las tareas de rescate.
Rescatan a 16 hermanos secuestrados en condiciones inhumanas
El fiscal a cargo de la causa penal no anduvo con rodeos ante la prensa local y lanzó una advertencia que congela la sangre: "Si el allanamiento hubiese llegado 24 horas después, algunos de los menores habrían muerto".
Los efectivos policiales ingresaron a una vivienda prefabricada en ruinas con una orden judicial por un delito completamente ajeno. Al avanzar por los pasillos, se encontraron con el horror.
Los 16 hermanos se encontraban hacinados en un cubículo miserable de 3x3 metros, conviviendo con sus propios excrementos, montañas de basura y una alarmante falta de aire y luz natural.
El cuadro médico de los menores era desesperante. Siete de ellos debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales y dos requirieron evacuación en helicóptero sanitario debido a la gravedad de sus cuadros de desnutrición y lesiones físicas.
Más allá del horror, lo sorprendente es que ninguno de estos chicos existía para el Estado norteamericano. Jamás pisaron una escuela, carecían de controles médicos y los mayores ni siquiera sabían escribir sus propios nombres o hilvanar oraciones fluidas.
Un perverso mecanismo de secuestro
Los acusados, los padres y los abuelos de los chicos, se trasladaban de ciudad en ciudad de manera intermitente en Estados Unidos apenas sospechaban que el entorno empezaba a hacer preguntas.
La pareja central de esta "casa del horror" se había casado cuando ella tenía 15 años y él 18. Desde ese momento, iniciaron una dinámica de encierro estricto que se extendió por dos décadas. Todo respondía a una dinámica sádica familiar.
Los cuatro adultos permanecen tras las rejas bajo una fianza de 300 mil dólares cada uno, una cifra que hasta el momento nadie pagó. Ahora, los hermanos sobrevivientes intentarán conocer el mundo exterior.