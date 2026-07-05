La tarde transcurría con una aparente normalidad en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, cuando un tiroteo se desató en plena vía pública. Candela Abigail Urquiza, una adolescente de apenas 15 años, caminaba de la mano de su abuela de 50 por el cruce de las calles Dupuy y Atalaya.
Caminaba de la mano con su abuela, quedaron en medio de un tiroteo narco y el final fue el peor
Una camioneta Ford Ecosport de color blanco apareció en escena, intercambiando disparos a quemarropa con un sospechoso que se desplazaba a pie
En cuestión de segundos, una camioneta Ford Ecosport de color blanco apareció en escena, intercambiando disparos a quemarropa con un sospechoso que se desplazaba a pie. La nena y su abuela quedaron en el medio de repente.
Adolescente de 15 años muere tras quedar en medio de un tiroteo narco
El desenlace del violento tiroteo fue devastador. La nena recibió un impacto de bala directo en la cabeza y cayó sin vida en el acto, sobre la vereda. Su abuela, Blanca Urquiza, sufrió una gravísima herida en la zona cervical.
La mujer fue trasladada de urgencia y permanece internada en estado crítico, peleando por su vida en el Hospital Simplemente Evita.
Según fuentes ligadas al caso, ya se logró identificar a cuatro de los presuntos involucrados en la letal disputa armada. En las próximas horas, la Justicia dictaría las órdenes de detención correspondientes para intentar desbaratar a la banda criminal que terminó, así como si nada, con la vida de una nena de apenas 15 años.
La Matanza, tierra de nadie
La Matanza se ha convertido en uno de los epicentros más críticos de la crisis de seguridad en el conurbano bonaerense. Debido a su enorme extensión territorial y densidad poblacional, el partido concentra casi la quinta parte de los homicidios de toda la provincia, un reflejo de una realidad donde la violencia avanza a pasos agigantados.
Disputas territoriales en barrios vulnerables por el control del mercado de menudeo de drogas son un frecuente como, lamentablemente, pudo verse en este caso.