Caminaba de la mano con su abuela, quedaron en medio de un tiroteo narco y el final fue el peor

La mujer fue trasladada de urgencia y permanece internada en estado crítico, peleando por su vida en el Hospital Simplemente Evita.

Candela Urquiza tenía apenas 15 años.

Según fuentes ligadas al caso, ya se logró identificar a cuatro de los presuntos involucrados en la letal disputa armada. En las próximas horas, la Justicia dictaría las órdenes de detención correspondientes para intentar desbaratar a la banda criminal que terminó, así como si nada, con la vida de una nena de apenas 15 años.

La Matanza, tierra de nadie

La Matanza se ha convertido en uno de los epicentros más críticos de la crisis de seguridad en el conurbano bonaerense. Debido a su enorme extensión territorial y densidad poblacional, el partido concentra casi la quinta parte de los homicidios de toda la provincia, un reflejo de una realidad donde la violencia avanza a pasos agigantados.

Disputas territoriales en barrios vulnerables por el control del mercado de menudeo de drogas son un frecuente como, lamentablemente, pudo verse en este caso.