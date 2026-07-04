Para la Fiscalía de Junín y también para un juez, hay pruebas suficientes para sospechar que el psicólogo David Enrique Demaldé (46) cometió un matricidio a mediados de mayo pasado. Esta resolución se logró pese a que la defensa sostuvo su inocencia y planteó teorías alternativas sobre el crimen.
La defensa del psicólogo acusado del matricidio en Junín y las teorías alternativas del crimen
En la audiencia donde confirmaron la prisión de David Demaldé (46), su abogado defensor solicitó la libertad ante la falta de pruebas por el presunto matricidio
El miércoles pasado, un juez dictó la prisión preventiva del psicólogo que está imputado por homicidio agravado por el vínculo y arriesga una potencial condena a prisión perpetua. La teoría acusatoria es que fue la persona que esa noche ingresó al domicilio de la docente docente Margarita Iris Gutiérrez (72), la mató y la prendió fuego.
Para la Fiscalía, el móvil del matricidio fueron diferencias que tenía el psicólogo con la mujer desde hace años cuando le descubrieron una infidelidad a su padre. También que tenía discusiones con sus otros 2 hermanos por la sucesión familiar, sumado a problemas económicos de David Demaldé y reforzado porque esa noche había consumido alcohol y cocaína. Pero la defensa del sospechoso tiene una postura muy disímil.
La defensa del psicólogo acusado de matricidio
El abogado Martín De Olano tomó la palabra en esa audiencia del miércoles pasado y rechazó la teoría de la Fiscalía, solicitando la libertad de David Demaldé. El argumento es la falta de pruebas que lo señalen como el autor del crimen y también que nunca se investigaron otras teorías.
En ese sentido, detallaron que un testigo vio esa noche a 2 personas sospechosas caminando en actitud sospechosa por las inmediaciones de la casa ubicada en Junín y hasta se escucharon perros ladrando, pero nunca se identificó quiénes eran. También plantearon que si se investigó a David Demaldé, bien se podría haber sospechado de que sus hermanos también tenían un móvil económico para cometer el crimen.
Incluso el propio psicólogo tomó la palabra en la audiencia, pidió que se termine la acusación en su contra para constituirse en querellante en el expediente, según comentaron fuentes judiciales.
En concreto, solicitó su libertad o, como segunda opción, una casa en Luján de Cuyo para cumplir el arresto en forma domiciliaria previo pago de una caución de $40 millones. Sin embargo, el juez confirmó la prisión preventiva en la cárcel por el presunto matricidio.
El crimen en Junín
El crimen se descubrió cerca de las 9.30 del martes 20 de mayo pasado en una casa ubicada en calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud ubicado en el centro del departamento de Junín. Una mujer que era acompañante de Margarita Gutiérrez fue hasta su casa pero no recibió respuestas. También le llamó la atención que estaban las puertas y ventanas abiertas.
Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con la docente muerta, con la parte superior de su cuerpo con graves quemaduras. Además había un gran desorden en ciertos sectores de la casa pero no se encontró faltante de elementos, excepto su cartera.
Margarita Iris Gutiérrez Demaldé era una mujer muy conocida en Junín debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso, a mediados de 2016, el municipio inauguró un jardín nucleado en ese departamento con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la resolución.