La localidad balnearia de Necochea, en la provincia de Buenos Aires, se vio sacudida esta semana por un crimen familiar que ha generado conmoción en la comunidad deportiva local ya que el principal sospechoso es un reconocido ex futbolista.
Quién es Garda Sánchez, el futbolista acusado de un matricidio
El principal detenido es el hijo de la víctima, Jorge Garda Sánchez, de 56 años, un ex jugador de fútbol con trayectoria en el ámbito regional
El viernes pasado, el cuerpo sin vida de Delia Mercedes Romero (86) fue hallado en su vivienda del barrio Atepam, en Quequén. Presentaba una grave lesión en la cabeza y, según las primeras pericias, el crimen habría ocurrido durante la tarde.
El principal detenido es su hijo, Jorge Garda Sánchez, de 56 años, un ex jugador de fútbol con trayectoria en el ámbito regional que jugó en equipos como Estación Quequén y formó parte del plantel de Villa Mitre de Bahía Blanca durante la década de 1990. Es hermano de Luis Paco Sánchez, una figura emblemática del fútbol de Necochea y la zona sur bonaerense.
La investigación por matricidio contra el ex futbolista
Al momento de su aprehensión, el futbolista estaba en el lugar y presentaba un cuadro de intoxicación por ingestión de pastillas.
Personal de distintas dependencias policiales, intervino rápidamente en el operativo y Garda Sánchez fue trasladado al Hospital Municipal Emilio Ferreyra para recibir atención médica, donde se le extrajeron muestras para análisis toxicológicos. Una vez estabilizado, se negó a declarar ante las autoridades y quedó detenido a disposición de la Justicia.
El fiscal Walter Pierrestegui imputó al exfutbolista por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La causa se inició bajo la calificación de femicidio y la autopsia será determinante para establecer la causa precisa de la muerte y otros detalles del hecho. Las pericias en el domicilio continúan con el objetivo de reconstruir las circunstancias exactas del crimen.
Este trágico episodio ha impactado fuertemente en el ambiente futbolero de la región, donde los Sánchez son ampliamente conocidos. Vecinos y familiares expresaron su consternación ante un hecho que rompe con cualquier lógica familiar. Mientras tanto, las autoridades buscan determinar si existían antecedentes de conflictos o problemas de salud mental que pudieran explicar el violento desenlace que habría tomado el ex futbolista.