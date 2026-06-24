Quién es Garda Sánchez, el futbolista acusado de un matricidio

El ex futbolista y su madre, los protagonistas del crimen.

La investigación por matricidio contra el ex futbolista

Al momento de su aprehensión, el futbolista estaba en el lugar y presentaba un cuadro de intoxicación por ingestión de pastillas.

Personal de distintas dependencias policiales, intervino rápidamente en el operativo y Garda Sánchez fue trasladado al Hospital Municipal Emilio Ferreyra para recibir atención médica, donde se le extrajeron muestras para análisis toxicológicos. Una vez estabilizado, se negó a declarar ante las autoridades y quedó detenido a disposición de la Justicia.

El futbolista que fue detenido en las últimas horas.

El fiscal Walter Pierrestegui imputó al exfutbolista por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La causa se inició bajo la calificación de femicidio y la autopsia será determinante para establecer la causa precisa de la muerte y otros detalles del hecho. Las pericias en el domicilio continúan con el objetivo de reconstruir las circunstancias exactas del crimen.

Este trágico episodio ha impactado fuertemente en el ambiente futbolero de la región, donde los Sánchez son ampliamente conocidos. Vecinos y familiares expresaron su consternación ante un hecho que rompe con cualquier lógica familiar. Mientras tanto, las autoridades buscan determinar si existían antecedentes de conflictos o problemas de salud mental que pudieran explicar el violento desenlace que habría tomado el ex futbolista.