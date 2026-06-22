Fotos y video: así era por dentro la falsa casa de masajes donde prostituían a mujeres

El lugar donde prostituían a mujeres y que fue allanado.

El allanamiento en el prostíbulo

Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó el allanamiento del inmueble en Buenos Aires, la identificación de todas las personas que se encontraran allí, el secuestro de elementos de interés para la causa y la intervención de distintos organismos especializados.

La medida se realizó con la participación de personal de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas de la Ciudad, área Trata de Personas, para entrevistar a las víctimas de la prostitución; de la Dirección Nacional de Migraciones, para adoptar medidas de control; y de la Agencia Gubernamental de Control, para realizar una inspección integral del lugar.

Al ingresar al inmueble, el personal encontró 11 mujeres y tres hombres, todos mayores de edad, quienes fueron identificados por personal de Migraciones. Luego, el equipo especializado entrevistó a las víctimas de prostitución y, con el resultado de esa información, se realizó la consulta judicial correspondiente.

Durante la requisa en el prostíbulo se secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero, anotaciones varias y un posnet, elementos considerados de interés para la investigación. Se procedió a la clausura del lugar, mientras que la Justicia dispuso el secuestro de los elementos hallados, la detención de una mujer paraguaya señalada como recepcionista y administradora, el cierre del domicilio y la implantación de una consigna policial.