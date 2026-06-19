La cartera robada y quemada, una nueva prueba clave en la causa por el matricidio en Junín

mariana gutierrez femicidio crimen junin 2 Margarita Gutiérrez era una docente jubilada reconocida en Junín.

La cartera quemada tras el matricidio

La pesquisa sostiene que David Demaldé estuvo el día anterior del hallazgo del cadáver en la casa de su madre -quedó filmado con cámaras de seguridad de la zona- y que tenía una relación tirante con la mujer, producto de la separación que tuvo con su padre ya fallecido. Además, la herencia de esa casa ubicada en Junín y problemas de adicciones a las drogas son indicios que explicarían el motivo para que el psicólogo cometa el crimen.

Pero a mediados de la semana se sumó otra prueba que alimenta la versión del matricidio. Otro video de cámaras de seguridad captó al sospechoso llegando a su domicilio en Rivadavia. Minutos después, se puede ver una especie de humo negro salir del lugar.

Los pesquisas que rastrillaron esa zona de su casa encontraron elementos importantes entre los restos quemados. Fuentes judiciales detallaron que se trata de un tornillo mariposa similar a un telar para bordado que tenía la docente y también la pata de unos lentes idénticos a los que utilizaba.

Este dato es clave ya que es coincidente con uno de los elementos que faltaba en la casa de Margarita Gutiérrez: su cartera. En ese bolso era donde guardaba estos objetos y la teoría acusatoria es que David Demaldé se lo llevó y lo quemó en su domicilio para eliminar la evidencia.

margarita gutierrez crimen junin La víctima del presunto matricidio en Junín.

El crimen en Junín

El crimen se descubrió cerca de las 9.30 del martes 20 de mayo pasado en una casa ubicada en calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud ubicado en el centro del departamento de Junín. Una mujer que era acompañante de Margarita Gutiérrez fue hasta su casa pero no recibió respuestas. También le llamó la atención que estaban las puertas y ventanas abiertas.

Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con la docente muerta, con la parte superior de su cuerpo con graves quemaduras. Además había un gran desorden en ciertos sectores de la casa pero no se encontró faltante de elementos, excepto su cartera.

Margarita Iris Gutiérrez Demaldé era una mujer muy conocida en Junín debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso, a mediados de 2016, el municipio inauguró un jardín nucleado en ese departamento con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la resolución.

La víctima del crimen también era madre de Ever Demaldé, un reconocido entrenador técnico que comenzó trabajando junto a Marcelo Bielsa y tuvo pasos en Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y el fútbol de India.