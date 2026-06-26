Mientras se esperan pruebas clave, como el informe de la autopsia que defina la causa de muerte de la docente Margarita Iris Gutiérrez (72), la Justicia ya fijó el día para una audiencia clave por el presunto matricidio ocurrido hace más de un mes. Un juez evaluará las pruebas del expediente y definirá si el hijo de la mujer continúa alojado en la cárcel.
Día clave en la investigación por el presunto matricidio de una docente en Junín
El próximo miércoles se realizará la audiencia de prisión preventiva contra el psicólogo David Demaldé (46), el psicólogo acusado del matricidio
A mediados de esta semana, el fiscal de Junín Carlos Giuliani formalizó el pedido de prisión preventiva contra David Enrique Demaldé (46). Es decir, que tiene las pruebas suficientes para sostener la sospecha de que mató a su madre y, ergo, que continúe alojado en la cárcel.
Hasta el momento no está clara la causa de muerte de la reconocida docente de ese departamento del Este provincial ya que el cuerpo estaba calcinado y será difícil establecer con una necropsia la forma en que fue asesinada. De hecho, en la imputación se sostiene que "le dio muerte de manera violenta, incinerando parte del cuerpo -de la cintura hacia arriba-, utilizando al efecto alguna sustancia ólea como acelerante de fuego".
La audiencia se programó para la mañana del próximo miércoles y estará liderada por el juez Darío Dal Dosso, quien deberá definir la situación del psicólogo que arriesga una potencial condena a prisión perpetua por el crimen.
En contraparte, David Demaldé cambió a su abogado defensor en los últimos días y ahora está representado por Martín De Olano. El letrado no ha solicitado medios de prueba como descargo hasta el momento, según comentaron fuentes judiciales.
El crimen en Junín
El crimen se descubrió cerca de las 9.30 del martes 20 de mayo pasado en una casa ubicada en calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud ubicado en el centro del departamento de Junín. Una mujer que era acompañante de Margarita Gutiérrez fue hasta su casa pero no recibió respuestas. También le llamó la atención que estaban las puertas y ventanas abiertas.
Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con la docente muerta, con la parte superior de su cuerpo con graves quemaduras. Además había un gran desorden en ciertos sectores de la casa pero no se encontró faltante de elementos, excepto su cartera.
Margarita Iris Gutiérrez Demaldé era una mujer muy conocida en Junín debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso, a mediados de 2016, el municipio inauguró un jardín nucleado en ese departamento con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la resolución.