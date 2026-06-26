Día clave en la investigación por el presunto matricidio de una docente en Junín

La audiencia se programó para la mañana del próximo miércoles y estará liderada por el juez Darío Dal Dosso, quien deberá definir la situación del psicólogo que arriesga una potencial condena a prisión perpetua por el crimen.

En contraparte, David Demaldé cambió a su abogado defensor en los últimos días y ahora está representado por Martín De Olano. El letrado no ha solicitado medios de prueba como descargo hasta el momento, según comentaron fuentes judiciales.

El crimen en Junín

El crimen se descubrió cerca de las 9.30 del martes 20 de mayo pasado en una casa ubicada en calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud ubicado en el centro del departamento de Junín. Una mujer que era acompañante de Margarita Gutiérrez fue hasta su casa pero no recibió respuestas. También le llamó la atención que estaban las puertas y ventanas abiertas.

La víctima del presunto matricidio era una reconocida docente de Junín.

Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con la docente muerta, con la parte superior de su cuerpo con graves quemaduras. Además había un gran desorden en ciertos sectores de la casa pero no se encontró faltante de elementos, excepto su cartera.

Margarita Iris Gutiérrez Demaldé era una mujer muy conocida en Junín debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso, a mediados de 2016, el municipio inauguró un jardín nucleado en ese departamento con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la resolución.