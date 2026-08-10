Fueron 7 los detenidos en operativos en Las Heras, la mayoría por hechos de violencia

Detenido un menor armado en el barrio Espejo

Uno de los procedimientos tuvo lugar en el barrio Espejo, cuando efectivos policiales advirtieron que un joven cambió repentinamente de dirección y huyó corriendo por la calle Azcuénaga al percatarse de la presencia del móvil.

Tras una persecución que culminó en la calle Yapeyú, el sospechoso de 16 años fue alcanzado. En la requisa de su morral, los agentes hallaron una pistola calibre 9 milímetros con un cartucho colocado en la recámara. El menor quedó inmediatamente a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

Una de las armas secuestradas por la Policía de Mendoza. Foto: Ministerio de Seguridad

Violencia familiar y secuestro de una pistola .380

En el barrio 26 de Enero, el personal policial acudió ante un llamado por un conflicto familiar. En el lugar, una mujer denunció haber sido agredida físicamente por su hermano, quien además la habría amenazado a ella y a su madre con un arma de fuego.

Los efectivos ingresaron al domicilio y aprehendieron al acusado. Durante el registro, secuestraron una pistola calibre 380 que se encontraba envuelta en un pantalón.

Violencia de género y posterior agresión familiar

Un llamado al 911 movilizó a la policía hasta un domicilio de la calle Perú por un caso de violencia de género. La víctima relató que su pareja la agredía sistemáticamente y que, en esa ocasión, hallándose aparentemente bajo los efectos del alcohol, las había amenazado a ella y a su hijo menor. El agresor fue reducido y detenido.

Horas más tarde, la policía debió retornar al sitio tras una nueva alerta: la suegra y la cuñada de la víctima estaban golpeándola en represalia por la denuncia. Con el auxilio de la UAP, ambas agresoras fueron aprehendidas. Durante el operativo también se halló una sustancia compatible con marihuana. Las actuaciones quedaron radicadas en la Oficina Fiscal N° 1.

Hubo patrullajes de la Policía en Las Heras. Foto: Ministerio de Seguridad

Frustran intento de robo cerca de la Feria del Algarrobal

Finalmente, sobre la calle Quintana, cerca de la Feria del Algarrobal, se alertó sobre un intento de robo en el que dos hombres golpearon a un adolescente para sustraerle el celular.

A partir de la descripción física aportada, se desplegó un patrullaje por la zona que permitió localizar a los delincuentes mientras huían a pie por la calle Salvador Civit. Ambos quedaron alojados a disposición del ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal N° 1.