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En la madrugada

La Justicia investiga la muerte de un joven de 18 años en un boliche de Mendoza

El hecho ocurrió este sábado y aún no se conocen los motivos de la muerte del chico. Sus amigos declararon para esclarecer el hecho

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Un joven de 18 años murió en el boliche Wabii, ubicado en el Acceso Sur y se investigan las causas. 

Un joven de 18 años murió en el boliche Wabii, ubicado en el Acceso Sur y se investigan las causas. 

La muerte de un joven de 18 años dentro del boliche Wabi, ubicado en el Acceso Sur en Luján de Cuyo, es investigada por la Justicia luego de que se descompensara durante la madrugada de este sábado.

La causa fue caratulada como "averiguación de muerte" y, por el momento, se aguarda el resultado de la necropsia para determinar qué provocó el fallecimiento.

El joven de 18 a&ntilde;os muri&oacute; cuando se encontraba con sus amigos en un boliche del Acceso Sur. Se investigan las causas.

El joven de 18 años murió cuando se encontraba con sus amigos en un boliche del Acceso Sur. Se investigan las causas.

Conmoción en el boliche de Luján

De acuerdo con las primeras actuaciones, el joven habría compartido la tarde y la noche del viernes con un grupo de amigos y habría consumido bebidas alcohólicas, aunque ese dato todavía no fue confirmado oficialmente y forma parte de la investigación.

Tras desvanecerse dentro del boliche, recibió una primera asistencia del médico del establecimiento y luego fue atendido por personal de una ambulancia, que durante unos 45 minutos realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación, sin lograr revertir el cuadro.

Finalmente se constató su muerte en el boliche. Mientras tanto, los investigadores tomaron declaración a los amigos que lo acompañaban y esperan el informe forense para establecer las causas del trágico deceso.

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