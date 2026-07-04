La Justicia investiga la muerte de un joven de 18 años en un boliche de Mendoza

La causa fue caratulada como "averiguación de muerte" y, por el momento, se aguarda el resultado de la necropsia para determinar qué provocó el fallecimiento.

El joven de 18 años murió cuando se encontraba con sus amigos en un boliche del Acceso Sur. Se investigan las causas. Foto ilustrativa

Conmoción en el boliche de Luján

De acuerdo con las primeras actuaciones, el joven habría compartido la tarde y la noche del viernes con un grupo de amigos y habría consumido bebidas alcohólicas, aunque ese dato todavía no fue confirmado oficialmente y forma parte de la investigación.