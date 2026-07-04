La Justicia investiga la muerte de un joven de 18 años en un boliche de Mendoza
El hecho ocurrió este sábado y aún no se conocen los motivos de la muerte del chico. Sus amigos declararon para esclarecer el hecho
La causa fue caratulada como "averiguación de muerte" y, por el momento, se aguarda el resultado de la necropsia para determinar qué provocó el fallecimiento.
Conmoción en el boliche de Luján
De acuerdo con las primeras actuaciones, el joven habría compartido la tarde y la noche del viernes con un grupo de amigos y habría consumido bebidas alcohólicas, aunque ese dato todavía no fue confirmado oficialmente y forma parte de la investigación.
Tras desvanecerse dentro del boliche, recibió una primera asistencia del médico del establecimiento y luego fue atendido por personal de una ambulancia, que durante unos 45 minutos realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación, sin lograr revertir el cuadro.
Finalmente se constató su muerte en el boliche. Mientras tanto, los investigadores tomaron declaración a los amigos que lo acompañaban y esperan el informe forense para establecer las causas del trágico deceso.