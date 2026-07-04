Femicidio en Las Heras: se entregó la pareja de Paula Espinoza, señalado como autor del hecho

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el viernes alrededor de las 17.50 Capellán llegó a la casa, subió al departamento y permaneció allí unos 10 minutos. Al retirarse saludó a la familia y se fue en un Ford Fiesta Kinetic azul.

Cerca de las 18.30, una hermana de Paula subió para avisarle que bajara a ver el partido de Argentina contra Cabo Verde. Fue entonces cuando la encontró tendida sobre una cama, inconsciente y con múltiples heridas de arma blanca.

La familia llamó al 911 y minutos después llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento.

Ante las características del hecho, la Justicia activó el protocolo de femicidio y dispuso la intervención de personal de Homicidios, Policía Científica, el Cuerpo Médico Forense, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y los equipos de asistencia a las víctimas. La causa continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.