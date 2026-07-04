Samuel Andrés Capellán (31), quien era la pareja de la mujer víctima de femicidio en Las Heras, se entregó este sábado a la Justicia espontáneamente. Se había fugado luego del asesinato de Paula Espinoza (24), una maestra con la que convivía en el barrio Nuestra Señora de Lourdes y con la que tenía un hijo.
Femicidio en Las Heras: se entregó la pareja de Paula Espinoza, señalado como autor del hecho
Samuel Andrés Capellán (31) se presentó espontáneamente a la Justicia. Había intentando irse a Chile, pero desistió. Tiene un hijo en común con la víctima
El hombre iba camino a Chile, pero decidió entregarse por su cuenta, durante la madrugada de esta jornada. Capellán es de nacionalidad dominicana y era intensamente buscado por la Policía desde las 18.45 del viernes, cuando fue denunciado el hecho de sangre.
Cómo ocurrió el femicidio
Paula Espinoza tenía 24 años, era maestra y vivía en la planta alta de una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras, junto a Samuel Andrés Capellán. Su familia ocupaba la planta baja del mismo inmueble.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el viernes alrededor de las 17.50 Capellán llegó a la casa, subió al departamento y permaneció allí unos 10 minutos. Al retirarse saludó a la familia y se fue en un Ford Fiesta Kinetic azul.
Cerca de las 18.30, una hermana de Paula subió para avisarle que bajara a ver el partido de Argentina contra Cabo Verde. Fue entonces cuando la encontró tendida sobre una cama, inconsciente y con múltiples heridas de arma blanca.
La familia llamó al 911 y minutos después llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento.
Ante las características del hecho, la Justicia activó el protocolo de femicidio y dispuso la intervención de personal de Homicidios, Policía Científica, el Cuerpo Médico Forense, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y los equipos de asistencia a las víctimas. La causa continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.