Investigan un presunto femicidio en Las Heras: una mujer de 24 años fue hallada muerta

Cuando llegó la asistencia médica se comprobó el fallecimiento de la víctima. Foto: archivo

La mujer apuñalada en Las Heras

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 43 constataron la situación y solicitaron la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento de la víctima apuñalada.

En la escena trabajó personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Homicidios y de Policía Científica, bajo las directivas de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

Por el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. La investigación continúa y se activó el protocolo previsto para casos de presunto femicidio.