Una mujer de 24 años fue hallada muerta este viernes en su casa de Las Heras, luego de ser apuñalada. Investigan si se trató de un femicidio y todo apunta a que el culpable sería la pareja de la joven que en este momento se encuentra prófugo.
Investigan un presunto femicidio en Las Heras: una mujer de 24 años fue hallada muerta
El hecho ocurrió en el barrio Nuestra Señora de Lourdes. La Justicia activó el protocolo para casos de presunto femicidio
El hecho ocurrió cerca de las 18 en el barrio Nuestra Señora de Lourdes.
El hecho fue reportado cerca de las 18.45, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la mujer que se encontraba gravemente herida dentro de una casa.
La mujer apuñalada en Las Heras
Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 43 constataron la situación y solicitaron la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento de la víctima apuñalada.
En la escena trabajó personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Homicidios y de Policía Científica, bajo las directivas de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.
Por el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. La investigación continúa y se activó el protocolo previsto para casos de presunto femicidio.